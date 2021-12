Huawei Tunisie au « Digital Tunisia Days » : accompagnement et soutien à l’écosystème des startups

Partagez 0 Partages

Les « Digital Tunisia Days 2021 », organisées par le ministère des TIC à l’exposition universelle 2020 de Dubaï, avec le soutien de Huawei, ont été fortement marquées par la présence du leader mondial des infrastructures Tic, des dispositifs intelligents, se sont déroulées les 7,8 et 9 décembre 2021. L’EXPO 2020 DUBAÏ s’étend sur six mois, accueillant plus de 190 pays et 25 millions de visiteurs, sous le thème « connecter les esprits, créer l’avenir ».

Pour cette édition, les « Digital Tunisia Days 2021 »ont réuni des étudiants, des universitaires, des chercheurs, des Startups tunisiennes, des structures d’appui et d’accompagnement et des PME. Cette vitrine a été l’opportunité de promouvoir les savoir-faire et innovations des acteurs Tunisiens auprès des visiteurs internationaux afin de réunir l’ensemble de l’écosystème pour la première fois autour d’un même événement.

Lors de son speech, M.Lin Xingshuo, le directeur général de Huawei Tunisie a déclaré : « Nous sommes intimement convaincus que la technologie peut aider à améliorer la vie quotidienne, à stimuler l’économie et à développer l’ensemble de la société. Peu importe qui sera le lauréat de cette édition, vous êtes déjà tous gagnants ! Quant aux startups, elles sont devenues un facteur incontournable de la croissance du secteur TIC et de développement de l’économie».

M. Lin Xingshuo a profité de cette occasion pour rappeler que Huawei continuera à apporter son soutien et sa contribution en tant que partenaire stratégique pour le gouvernement tunisien et tous les partenaires locaux et à soutenir la création d’un cadre propice en faveur des startups tunisiennes.

Cet événement a été par ailleurs, l’occasion pour Huawei de révéler son spot anniversaire. En effet, présente en Tunisie depuis 1999, Huawei a été un acteur majeur dans le soutien de la transformation technologique et de l’économie numérique du pays.A travers ce spot, Huawei remonte le temps pour retracer cet investissement et réitère son engagement pour un futur prospère en Tunisie que ce soit à travers la formation des talents Tics ou la mise a dispositions des dernières solutions technologiques.

Intervenant à cette occasion, le ministre des technologies de la communication, Dr Nizar Ben Néji a mentionné que le pavillon Tunisie à l’exposition « Expo 2020 Dubaï » est une occasion de présenter les réalisations du pays dans divers domaines. Il a également souligné l’importance de mettre en avant les réussites des startups tunisiennes et leur donner les moyens de bénéficier des opportunités de partenariat. Le ministre des Tic a remercié l’ensemble des participants qui ont contribué à la réussite des « Digital Tunisia Days 2021 » en particulier Huawei pour son soutien et sa contribution au développement de l’écosystème des Tic’s en Tunisie depuis plus de 20 ans.

Il a également félicité les PME, étudiants, incubateurs et startups présentes pour leurs efforts et leurs excellentes performances dans le domaine des hautes technologies :Les «Digital Tunisia Days 2021 » ont une véritable valeur ajoutée pour le développement des startups tunisiennes visant à promouvoir leurs produits et solutions à l’international.

Enfin la délégation ministérielle a eu l’occasion de profiter d’une série de visites des centres d’innovation et d’excellence de Huawei à Dubaï et Abou Dhabi où elle a pu découvrir les dernières innovations technologiques. L’approche du centre d’excellence Huawei en matière de transformation digitale se base sur des recherches fondamentales et appliquées en IA à vocation industrielle et à des domaines d’application verticaux spécialisés.

Déployés dans plusieurs secteurs, ces applications sont déclinées en services cumulés dessinant les contours des Smart City du future, à même d’améliorer la qualité de vie de ses habitants et visiteurs grâce aux nouvelles technologies.

Communiqué