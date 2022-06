Partagez 0 Partages

La cheffe de gouvernement, Najla Bouden, a décernée jeudi à Huawei Tunisie le « ICT Industry and talent development Award » lors de l’édition 2022 du Tunisia Investment Forum. Cet événement organisé par l’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur (FIPA) sous l’égide du ministère de l’Economie et de la planification s’est déroulé les 23 et 24 juin 2022, après trois années d’interruption due à la pandémie de la Covid 19.

Dans son allocution, le directeur général de Huawei Tunisie Lin Xingshuo, a déclaré : « Ce prix est un grand honneur pour nous. En effet, nous sommes au service de la Tunisie depuis 1999, date de la création de notre bureau local. Huawei Tunisie travaille et travaillera toujours avec le gouvernement et l’écosystème universitaire tunisien pour faire de la Tunisie une plaque tournante régionale des talents dans le domaine des TIC ».

Il a ajouté que Huawei a toujours contribué à créer un monde intelligent et entièrement connecté à travers le développement de l’industrie des TIC et la formation des jeunes talents : « Notre fort engagement aspire à procurer aux jeunes, les meilleures opportunités de carrières. Nous continuerons à offrir des opportunités de formation pour près de 10.000 étudiants Tunisiens dans le domaine du numérique sur les 5 prochaines années à travers des programmes tels que ICT Academy et Seeds for the future ».

D’après communiqué