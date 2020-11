HUAWEI WATCH FIT, le partenaire indispensable pour tous les styles

Partagez 0 Partages

En ce qui concerne les appareils portables, les utilisateurs ont aujourd’hui l’embarras du choix. Il y en a tellement au choix, dans différentes formes et tailles. Cependant, la gamme de dispositifs portables de Huawei a toujours maintenu son statut de dispositifs portables de pointe, qui sont non seulement élégants et uniques, mais également dotés de fonctionnalités qui les rendent parfaits pour un usage quotidien.

Démarquez-vous avec un écran HD élégant

En termes simples, si vous recherchez une montre intelligente qui combine fonctionnalité et mode, la réponse est la HUAWEI WATCH FIT. Plongez-vous dans son grand et éblouissant écran AMOLED HD de 1,64 pouces, avec un rapport écran / corps de 70%, vous verrez tout clairement d’un bord à l’autre. L’écran 326 PPI et 16,7 millions de couleurs déborde d’énergie et montre tout avec des détails impeccables. Vous pouvez choisir de personnaliser votre affichage à partir d’environ 130+ magnifiques cadrans fournis avec la smartwatch, ou vous pouvez choisir l’une de vos photos préférées sur votre téléphone à la place. Cette montre intelligente a élargi les options de correspondance des tenues grâce aux options de couleur élégantes et tendance du bracelet, qui incluent le vert menthe, le rose Sakura, l’orange cantaloup et le noir graphite.

Passez toute la journée

De toute évidence, avec le calendrier scolaire chargé qui vous attend, vous ne voulez pas perdre de temps à recharger constamment votre smartwatch. La HUAWEI WATCH FIT est livrée avec une batterie pouvant durer 10 jours1 et prend en charge la technologie de charge rapide de Huawei. Une charge de cinq minutes peut maintenir la montre intelligente pendant une journée entière d’utilisation typique2, tandis qu’une demi-heure suffit pour charger la batterie à 70%. Ainsi, lorsque vous aurez terminé de vous préparer à aller à l’école, la HUAWEI WATCH FIT sera chargée et prête pour la longue journée à venir.

Soyez au top de votre santé

mesurer la qualité du sommeil, ce qui comprend le suivi de la fréquence cardiaque en temps réel, la respiration pendant le sommeil et l’analyse de données volumineuses.

Vivez une vie en forme avec le suivi complet de la condition physique

L’entraîneur personnel animé n’est que l’une des fonctionnalités de fitness intéressantes du HUAWEI WATCH FIT. La smartwatch est livrée avec 12 cours de fitness animés et 44 exercices de fitness standardisés intégrés à la smartwatch que vous pouvez faire n’importe où, même à l’école. Recherchez et sélectionnez ces cours en appuyant sur «Exercice» et «Cours de fitness». La HUAWEI WATCH FIT prend également en charge 96 modes d’entraînement, 11 modes sportifs professionnels et 85 modes sportifs gratuits, y compris l’entraînement, la danse, les sports de raquette, les sports nautiques, les sports de neige, les sports extrêmes et plus encore. Si vous êtes un coureur ou que vous aimez la course à pied, vous serez heureux de savoir que cette smartwatch comprend également 13 cours de course intégrés pour les coureurs de tous niveaux!

La nouvelle montre Huawei Watch Fit est à 399TND prix public conseiller et la bonne nouvelle c’est que la montre est en précommande à partir d’aujourd’hui le 27 novembre 2020 jusqu’au 3 décembre avec un bracelet de rechnage gratuite.

Communiqué