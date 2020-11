Huawei Watch Fit pour tous : un accessoire high-tech et ultra-mode

Partagez 0 Partages

Huawei tente à nouveau les wearables hybrides. Le géant chinois vient, en effet, d’étoffer sa gamme de wearables en lançant la Huawei Watch Fit. En plus d’être une montre intelligente, cette nouvelle innovation Huawei fait aussi office d’un tracker de fitness/santé qui va faire plus d’un heureux parmi les sportifs qu’ils soient occasionnels ou réguliers.

La Huawei Watch Fit offre des fonctionnalités intelligentes qui permettent une gestion plus facile des indicateurs d’activité et de santé. Comme son nom l’indique, elle permet un suivi H24 et 7/7 à travers un moniteur de la fréquence cardiaque et un GPS intégré. Elle contient également un accéléromètre et permet l’analyse du sommeil et le suivi de la saturation en oxygène.

La Huawei Watch Fit est faite en polymère dans une forme rectangulaire. Ses bordures sont en aluminium. Son design rappelle, d’ailleurs, les bracelets de fitness intelligents. Elle dispose d’un écran Amoled de 1,46 pouces, recouvert d’une surface en verre légèrement incurvée et d’une mémoire interne de 4 Go. Elle mesure 46 mm et pèse 21 gr. Sa batterie est d’une autonomie de dix jours. Huawei a fait, par ailleurs, de sa Watch Fit un objet connecté résistant à l’eau et à la poussière, certifiée 5 ATM. Le bouton Menu a lui, été intégré en longueur sur le côté, ce qui le laisse facile d’accès même s’il est relativement discret.

Si vous avez le temps pour un peu d’exercice, ce device peut, en effet, devenir votre allié de confiance. Et pas que ! La Huawei Watch Fit est conçue suivant un design raffiné et élégant et dans des couleurs pétillantes qui en font un accessoire ultra-mode. Étanche, légère et intelligente, elle ne quittera plus votre bras une fois essayée même si vous plongez à 50 mètres de profondeur. Son écran lumineux offre, d’ailleurs, un affichage excellent – même sous l’eau – avec une densité de 326 pixels par pouce.

La Huawei Watch Fit est disponible en précommande jusqu’au 3 décembre au prix de 399DT. Un bracelet de rechange est offert pour toute commande sur le site Huawei Mall et les boutiques agréer Huawei.

Pour découvrir la #HUAWEIWatchFitPourTous, veuillez visionner la vidéo unboxing ci-dessous :

Nadya Jennene