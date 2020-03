Huawei Y7p est le smartphone ultime pour tous les joueurs

Partagez 0 Partages

Les simples coups d’un joueur occasionnel, les écoutes furieuses du joueur en ligne compétitif ou la planification et les stratégies complexes des amateurs de jeux tactiques, il n’est pas surprenant que le jeu mobile soit devenu sa propre communauté. Qu’il s’agisse de jeux bourrés d’action, de jeux de course alimentés à l’adrénaline ou même de jeux de stratégie en temps réel très réfléchis, les joueurs mobiles ont aujourd’hui besoin d’un smartphone qui peut offrir des performances de premier ordre tout en gardant le prix à l’esprit. Le nouveau HUAWEI Y7p est prêt à créer une expérience de jeu immersive, ce qui en fait le smartphone ultime pour le joueur moderne sans oublier qu’avec les 48 MP de L’Y7p, Oublier vos souvenirs flous

Parmi les facteurs clés pour une expérience de jeu intense et amusante est l’écran Punch FullView FHD + de 6,39 pouces avec une résolution de 1560 x 720, ouvrant la voie à des graphismes cristallins sans manquer les moindres détails. Cependant, ce qui contribue énormément à cette expérience de gaming est la conception sans cadre : en supprimant l’encoche massive et en réduisant les lunettes, les joueurs disposent de beaucoup plus d’écran pour jouer. Cela signifie que des parties importantes du jeu ne sont pas coincées dans les coins en raison de cadres ou d’encoches. En déplaçant la caméra avant dans le coin dans un trou de perforation de 4,5 mm de large, elle reste à l’écart pendant le jeu, ouvrant la voie à une session de jeu ininterrompue.

Pour améliorer encore plus l’expérience de jeu, le Huawei Y7p dispose d’un bon affichage signifie également une meilleure façon de regarder la dernière bande-annonce du jeu ou les nouveaux flux de jeu en déplacement.

Ce qui alimente cette expérience de jeu améliorée est le processeur octa-core Kirin 710F avec EMUI 9.1 intégré. Non seulement cela garantit un jeu fluide, mais grâce à des fonctionnalités avancées telles que le système de fichiers extensible en lecture seule (EROFS) et la technologie d’accélération de scène complète, on vous promet des meilleures performances système. Ceci est également pris en charge par 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, que vous pouvez étendre à 512 Go avec une carte micro SD supplémentaire. Les joueurs n’ont pas non plus à s’inquiéter de manquer de charge, grâce à la batterie 4000mAh avec économie d’énergie AI qui peut garder le HUAWEI Y7p en marche pendant de longues sessions de jeu intensif.

En plus de tout ça, la fonction GPU Turbo 3.0 améliore encore votre expérience de jeu, ce qui augmente non seulement les performances de jeu mais la puissance des graphismes aussi. Votre immersion dans le jeu est complétée par le son stéréo HUAWEI 9.1 SKY qui optimise également l’audio.

Qu’il s’agisse d’action, d’aventure, de sport ou même de jeux occasionnels, le HUAWEI Y7p promet des performances de jeu supérieures. Associant un écran magnifique pour une expérience de jeu immersive à un matériel solide pour des performances de jeu fluides, le HUAWEI Y7p est facilement l’un des meilleurs choix pour le joueur de smartphone d’aujourd’hui.

