Hult Prize à l’Université El Manar : un million de dollar à remporter !

Organisé en partenariat avec les Nations unies, le Hult Prize, est la plus grande compétition estudiantine au monde pour le bien social. Lancé en 2010 par Bertil Hult, cet évènement annuel rassemble des idées des étudiants du monde entier après les avoir mis au défi pour résoudre un problème social urgent sur des sujets tels que la sécurité alimentaire, l’accès à l’eau, l’énergie et l’éducation.

La famille Hult, fondatrice d’EF Education First, fait don de un million de dollars de capital d’amorçage pour aider l’équipe gagnante à lancer une entreprise sociale. Le prix est un partenariat entre Hult International Business School et la Clinton Global Initiative (CGI).

Cette année, le choix s’est porté sur la nourriture pour de bon. Pour cela, et après le succès de la première édition, un groupe de personnes courageuses de l’Université El Manar s’est réuni et a décidé de donner à chaque étudiant de ce campus la chance de s’exprimer, réaliser son rêve et se compéter pour gagner un million de dollars en prix!

Chronologie

– La clôture de l’inscription pour les équipes : 22/11/2020

– Les sessions d’informations et d’entraînement entre le 14/11/2020 et 10/12/2020 – La compétition finale de l’UTM et la Cérémonie de Clôture : (12/12/2020)

– Le Compétition Régionale (Londres) : Mars 2021

– Le Programme d’accélération (Londres) : été 2021

– La compétition Finale (NYC) : Le siège des Nations Unies – Septembre 2021

