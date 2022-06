Hydatis s’implante à Sfax et organise un  « job dating »

Partagez 12 Partages

Pour soutenir l’employabilité des jeunes en Tunisie et leur donner un accès facile à plus d’opportunités, Hydatis, entreprise de service numérique en pleine croissance, acteur majeur dans le digital et la science des données, œuvre pour la mise en place d’actions en faveur de l’emploi, organise un « job dating » et choisit d’implanter sa nouvelle filiale à Sfax.

Quelques minutes pour décrocher un poste !

Pour soutenir sa croissance, Hydatis compte recruter de nombreux experts dans les mois qui viennent. Son objectif est de renforcer ses équipes sur l’ensemble des métiers de la Data et du Digital : Data Scientiste, Business analystes, ingénieurs spécialisés en développement des systèmes informatique, architectes, et autres. Hydatis cultive depuis ses origines son attractivité pour convaincre les meilleurs talents de les rejoindre.

Pour relever le défi, Hydatis lance un plan de recrutement ambitieux et organise son événement « Job dating » le 5 juillet à Sfax. « Job Dating » est l’occasion pour les jeunes talons pour décrocher un contrat de travail, il suffit d’envoyer le CV et venir de rencontrer nos recruteurs !

Hydatis offre à ses collaborateurs des projets très variés et de multiples opportunités grâce à son approche multisectorielle et internationale, couvrant toute la chaîne de valeur de l’IT et du digital.

Dans un cadre détendu, libéré du « Format » CV + lettre de motivation, nous sortons de l’approche de recrutement classique pour donner aux candidats un espace pour se présenter, s’exprimer sur leurs talents, leurs ambitions de carrière.

Hydatis s’installe à Sfax

Porté par son ADN digital et la qualité de son savoir-faire technique et métier, Hydatis choisit Sfax pour accompagner ses clients présents partout dans le monde, et pour participer à l’effervescence que connaît actuellement le secteur des nouvelles technologies. Hydatis intervient auprès des grandes entreprises dans divers secteurs, notamment les banques et assurances, les télécommunications ainsi que les transports.

Avec l’ambition de devenir le Numéro1 de l’offshore IT en Tunisie pour des prestigieux clients internationaux, Hydatis, opère cet événement de recrutement à fin d’ouvrir un maximum de collaborateurs pour sa nouvelle installation à Sfax, pôle des talents et des ressources humaines hautement qualifiées avec un potentiel important de la jeune génération.

« Expertise et convivialité sont au cœur même de notre projet. Nous nous différencions sur notre marché par la proximité que nous entretenons avec nos équipes. Nous appliquerons la clé qui a fait notre succès à Hydatis : placer nos experts au centre de la machine », indique Imed Ammar Président de Hydatis