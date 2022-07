Ichmilni, l’initiative Tunisie Telecom pour renforcer l’inclusion numérique

Partagez 7 Partages

Après avoir finalisé la couverture des zones blanches, l’opérateur national, Tunisie Telecom, a lancé un nouveau programme RSE baptisé Ichmilni. Son démarrage a été annoncé officiellement, lundi, lors d’une conférence de presse organisée à l’occasion. Il s’inscrit dans la continuité de la stratégie d’inclusion digitale et de lutte contre la fracture numérique que l’opérateur s’est tracée d’un côté pour renforcer son positionnement en tant qu’entreprise citoyenne et de l’autre pour contribuer à l’effort national de transformation digitale.

Lancé en partenariat avec l’Association des opérateurs et constructeurs de téléphonie mobile (GSMA), Samsung et Enactus, ce programme vise à initier plus de 50.000 personnes aux nouvelles technologies, l’utilisation de terminaux intelligents ou encore des plateformes des réseaux sociaux. L’objectif étant de réduire la fracture numérique et favoriser l’inclusion digitale à travers la lutte contre l’illettrisme numérique.

« De par notre engagement éthique en tant qu’opérateur national, nous tenons à offrir à tous les Tunisiens où qu’ils soient les mêmes opportunités et ainsi leur donner la possibilité de changer de paradigme », a déclaré le président directeur général de Tunisie Telecom, Lassad Ben Dhieb soulignant le rôle de l’inclusion numérique dans l’amorçage d’une inclusion socio-économique pour les populations visées par le programme Ichmilni, en particulier.

Ichmilni compte plusieurs axes. Le premier consiste à sortir les zones cibles de l’isolement culturel. Un cinéma mobile fera, d’ailleurs, le tour des cent villages où Tunisie Telecom a choisi de déployer son programme. Le deuxième axe porte, lui, sur la formation. Pour ce faire, deux cent tablettes offertes par Samsung seront distribuées dans 164 écoles et des formations aux nouvelles technologies dispensées en collaboration avec la GSMA seront assurées en présentiel et en ligne. Le troisième axe vise, lui, à encourager l’initiative personnelle. Enactus se charge, ainsi, d’organiser une compétition pour appuyer les jeunes entrepreneurs et les startupers afin de transformer leurs idées en projets viables.

Le programme qui s’étendra sur dix-huit mois pour commencer dans les zones où Tunisie Telecom a assuré la couverture réseau et le déploiement de l’Internet mobile 3G dans le cadre du projet de couverture des zones blanches. Grâce aux efforts de l’opérateur 164 écoles, 59 centres de santé de base et 180.000 habitants dans 94 secteurs répartis sur 47 délégations dans 15 gouvernorats ont aujourd’hui connectés.

Nadya Jennene