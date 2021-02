iCompass – RaïCom : ce que l’intelligence artificielle peut résoudre comme défis

Partagez 2 Partages

Ahmed Nouisser, CEO d’iCompass, a été l’invité du 136e épisode de Startup Story sponsored by Ooredoo. C’est la solution « RaïCom », développée par cette entreprise de deep learning que M. Nouisser a présentée lors de son intervention.

Faire en sorte qu’une machine puisse comprendre, parler et interagir en dialecte tunisien en s’appuyant sur l’intelligence artificielle est l’idée innovante qu’iCompass est venue concrétiser avec RaïCom.

Tout a commencé en 2014 et après cinq ans de dur labeur, Ahmed Nouisser et ses collaborateurs ont réussi ce qu’aucun autre programme n’avait pu faire jusque-là. « Il s’agissait d’apprendre à des algorithmes d’apprendre à lire et à comprendre ce qui est écrit sur les réseaux sociaux. Maintenant, il faut apprendre à la machine à comprendre la voix et parler le tunisien », a avancé le CEO de iCompass.

Pour expliquer l’utilité de cette solution, Ahmed Nouisser a indiqué que RaïCom permettait, entre autres, de traiter en quelques secondes une quantité massive de données – des commentaires publiés sur les réseaux sociaux, par exemple – pour ensuite sortir rapidement les KPIs et rectifier le message et si nécessaire réfléchir à de nouvelles pistes en particulier dans le domaine de l’advertising.

Ce même travail « est aujourd’hui fait par les sociétés de sondage. Sauf que les questions sont toujours orientées », ce qui peut fausser les résultats d’une enquête. « iCompass laisse les gens parler et scrute ensuite les informations collectées pour sortir, à travers RaïCom, une synthèse de ce que les gens pensent ».

Au sujet des projets en cours, Ahmed Nouisser a évoqué les chatbots que l’entreprise peut développer en trois jours seulement et le programme voix qui comporte trois axes : le speech to text, le text to speech, et enfin le voice to voice.

Le CEO de iCompass a soutenu, par ailleurs, l’utilité de la technologie qu’est l’intelligence artificielle pour appuyer l’inclusion sociale à travers notamment des voicebots qui, en maitrisant le dialecte, permettraient d’offrir de meilleurs services – administratifs – pour les individus qui ne comprennent pas l’arabe littéraire, par exemple.

Nadya Jennene