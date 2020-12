Identifiant unique : signature d’un accord pour le développement d’un système d’information

Partagez 43 Partages

Les ministères des Technologies de la communication et de la Transformation digitale et des Affaires locales ont conclu un accord avec le groupement IT serv – Cynapsys pour le développement d’un système d’information dans le cadre du projet de l’Identifiant unique du citoyen.

Le ministère des Tic a annoncé la nouvelle dans la soirée de lundi par voie de communiqué.

Ce projet financé par la Banque africaine du développement est mené en étroite collaboration entre le ministère des Tic, le ministère des Affaires locales et l’Instance nationale de protection des données personnelles (INPDP).

Il convient de rappeler que le gouvernement tunisien a donné le coup d’envoi, le 12 mai 2020, par décret-loi, du projet de l’Identifiant unique du citoyen (IUC).

NJ