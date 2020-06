IMH Groupe certifié ISO 27001

Partagez 52 Partages

Conscient de l’importance de la confidentialité des informations relatives à ses clients et partenaires, et cherchant à assurer un maximum de sécurité de leurs données, IMH Groupe a déclenché une démarche pour la mise en place d’un système de management de la sécurité ISO 27001 et qu’il l’a officiellement obtenu le Jeudi 11 Juin 2020.

Cette certification engage le Groupe, à instaurer la discipline et la rigueur nécessaires pour atteindre les objectifs qu’il s’est fixés dans le respect des exigences légales, réglementaires et normatives ISO 27001, et à promouvoir les meilleures pratiques de sécurité tout en maintenant le développant des activités. Garantissant ainsi, que les produits et les services d’IMH GROUPE demeurent à la hauteur des attentes de ses clients.

La conformité de toutes les procédures orientées sécurité de l’information a été vérifiée par les auditeurs de l’organisme international de Certification PECB.

Avec l’adoption de cette stratégie de certification des produits et des services, et dans l’optique d’assurer l’amélioration continue de ses processus, l’entreprise se lance, également, dans la mise en place d’autres systèmes de management selon les standards ISO internationaux.

Fondé en 2013, avec un siège social à Toulouse et une plateforme de +50 collaborateurs en Tunisie et une filiale au Canada, IMH GROUPE est une entreprise de services numériques (ESN) et de développement et intégration des solutions WEB et Mobile. Le groupe est aussi spécialisé dans les services A/MOA, support, cybersécurité et dispose de références internationales telles que AIRBUS, NAVBLUE, IBM, INFOTEL, APSYS, BENGS LAB, INGEFIBER, CAS ASSISTANCE.

