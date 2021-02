inclusion des femmes dans le monde arabe (SAWI) : L’ULT s’associe à Center Democracy for All

L’Université ULT s’associe à Center Democracy for All partenaire de l’AUB en Tunisie pour le projet « SAWI » qui vise à Soutenir et accélérer l’inclusion des femmes dans le monde arabe.

Les femmes représentent un vrai levier culturel, sociétal et surtout économique pour le monde arabe. Depuis des années plusieurs initiatives ont été entreprises par plusieurs états dans l’« empowerment » de la Femme dans son environnement socioéconomique. Néanmoins, quelques décennies plus tard, onconstate l’existence d’un vrai plafond de verre professionnel les empêchant de révéler leurs pleins potentiels. En effet, plus elles arpentent les hiérarchies et plus elles sont statistiquement exclues. Ces freins, les empêchent de briguer massivement à des postes de très hautes responsabilités à l’instar des CEOs ou des Membres des conseils d’administration.

C’est dans un objectif de renforcer leur inclusion que le CIBL (Center for Inclusive Business and Leadership), qui siège dans la première école de commerce de la région, OSB (Olayan School of Business) de l’Université américaine de Beyrouth (AUB), a lancé le projet SAWI (Support and Accelerate Women’s Inclusion). Cette nouvelle initiative vise à soutenir et à accélérer l’intégration des femmes dans leurs milieux professionnels. Ainsi, SAWI travaillera directement avec le réseau sélectionné d’employeurs locaux pour développer, améliorer et mettre en œuvre des politiques et des pratiques inclusives en matière de ressources humaines pour un meilleur recrutement, rétention et promotion des femmes. L’accent sera principalement mis sur le secteur de l’enseignement supérieur, les STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics), la Santé et les Banques dans huit pays : Tunisie, Algérie, Bahreïn, Jordanie, Liban, Maroc, Irak et Libye.

Ce projet a été rendu possible grâce à la Middle East Partnership Initiative (MEPI) du département d’État des États-Unis. Le SAWI a trois objectifs principaux. Le premier consiste à cartographier les politiques existantes de recrutement, de rétention et de promotion des employeurs concernant les femmes dans la région arabe. Le second est de s’associer avec les principaux employeurs des pays arabes pour élaborer et mettre en œuvre des plans d’action concrets pour une inclusion responsable des femmes. Enfin, le troisième est de créer un réseau régional d’acteurs économiques et d’employeurs de la région MENA engagés à améliorer l’inclusion économique des femmes. Entant acteur clé dans l’enseignement supérieur en Tunisie et entrant en phase avec les valeurs partagées par l’Université ULT et auxquelles elle s’est engagée dans le cadre du « Academic impact » des Nations Unies, l’Université ULT s’est naturellement associé dans ce projet à travers la promotion de cette initiative en étroite collaboration avec les équipes du projet SAWI en Tunisie . « Nous croyons au rôle clé que jouent les femmes dans le développement de notre pays et de notre région. Nous formons tous les ans des centaines de brillantes cadres qui excellent en Tunisie et en Afrique. De plus nous sommes conscients du potentiel que représente l’empuissement des femmes pour notre développement sociétal,cultureletéconomique. Ilnousaétédoncnatureldenousengagerpour faire réussir cette excellente initiative pilotée par nos collègues de l’AUB ». Kais Mabrouk, Deputy CEO Bouebdelli Education Group