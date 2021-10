Inetum fait des solutions business de Microsoft et du cloud Azure un axe fort de sa stratégie de développement

Partagez 0 Partages

Cette année 2021 vient célébrer 20 ans de partenariat entre Inetum, leader européen des services et des solutions digitales, et Microsoft, leader des plateformes et des services de productivité. Ces expertises et expériences communes permettent de proposer plus de services personnalisés et adaptés aux entreprises pour les aider à tirer le meilleur de leur digital flow*. Inetum multiplie les initiatives pour poursuivre sa croissance et renforcer ses expertises autour des solutions Microsoft en apportant toujours plus de valeur ajoutée aux organisations.

Un partenariat solide et des moyens à la hauteur des enjeux

Avec une croissance quasi exponentielle des services sur le cloud Azure, Inetum est devenu un partenaire majeur de Microsoft pour accompagner les entreprises et les administrations publiques dans leur digitalisation. Partenaire mondial sur les 4 principales activités de Microsoft que sont les infrastructures et la modernisation des applications, le poste de travail et la sécurité, les solutions business, la data et l’intelligence artificielle, Inetum renforce continuellement sa capacité à accompagner les entreprises sur ces sujets.

Ainsi, Inetum a conçu des offres et des accélérateurs sectoriels autour des solutions Microsoft et du cloud Azure pour accélérer la transformation des organisations au moment où celles-ci doivent se réinventer et anticiper l’ère post-Covid. La connaissance approfondie des enjeux et spécificités sectorielles des équipes d’Inetum et leur offre de services de bout-en-bout, alliant conseil métier et technologie, se concrétisent par exemple au travers de l’accompagnement des acteurs publics dans la digitalisation de la relation usagers ou la modernisation des environnements de travail, ou encore l’amélioration de la connaissance et l’engagement client dans les secteurs financiers, et la mise en œuvre du « flex office » ou le recours à l’intelligence artificielle pour répondre aux nouveaux défis à la fois sanitaires et environnementaux.

Au sein du groupe Inetum, plus de 2 500 collaborateurs sont spécialisés sur les technologies Microsoft avec un important programme de formation continue ayant permis la certification de plusieurs centaines de personnes en 2020 et l’obtention de 7 certifications avancées reconnues par des cabinets indépendants accrédités par Microsoft.

Dans la continuité de son ambition de formation continue, Inetum a également lancé en mars 2021 pour ses collaborateurs la première université 100% dédiée aux technologies Microsoft. Cet événement d’une ampleur inédite par son format a réuni en 2 jours plus de 1 000 personnes issues des 26 pays du Groupe avec 40 conférences et 35 speakers internationaux dont 6 experts de Microsoft. Par ce type d’initiative, Inetum affirme sa volonté de cultiver en permanence un niveau d’excellence dans la mise en œuvre de ce partenariat.

« Microsoft est un partenaire international stratégique pour Inetum. C’est pour cette raison que nous multiplions les initiatives pour garder toujours une longueur d’avance dans nos offres et assurer un service d’excellence à nos clients autour des solutions Microsoft », précise Gonzalo Gómez Lardies, Group Marketing Director d’Inetum. « Nous avons construit un plan stratégique ambitieux nommé UPSCALE23 pour développer nos activités à forte valeur ajoutée d’ici à 2023. Notre partenariat avec Microsoft est un atout incontournable et un partenaire contributif majeur dans le déploiement de cette stratégie à l’international. »

Une accélération sur le cloud

Le partenariat technologique avec Microsoft est un des piliers du développement des activités d’Inetum et de sa croissance. Les objectifs de l’ESN portent sur le développement d’offres verticalisées, la convergence des solutions Microsoft, l’accompagnement des équipes et l’amélioration des processus opérationnels. Inetum compte encore accélérer et poursuivre ses investissements sur les grands domaines où l’ESN se démarque déjà :

Le cloud Azure : avec une offre complète de Cloud favorisant le déploiement de l’innovation, pour accompagner les organisations depuis la définition de la stratégie de cloudification jusqu’au management des plateformes.

: avec une offre complète de Cloud favorisant le déploiement de l’innovation, pour accompagner les organisations depuis la définition de la stratégie de cloudification jusqu’au management des plateformes. Le Smart Dev & Low Code : pour accélérer la digitalisation des administrations et des entreprises grâce à une approche agile qui permet de diminuer drastiquement les coûts, améliorer la sureté de fonctionnement et réduire la dette technique des entreprises.

: pour accélérer la digitalisation des administrations et des entreprises grâce à une approche agile qui permet de diminuer drastiquement les coûts, améliorer la sureté de fonctionnement et réduire la dette technique des entreprises. Les produits software d’Inetum : avec des solutions transverses et métier uniques, comme Chronotime ou encore ou BDOC, disponibles en mode PaaS/SaaS.

: avec des solutions transverses et métier uniques, comme Chronotime ou encore ou BDOC, disponibles en mode PaaS/SaaS. L’Intelligent Workplace : pour accompagner les organisations sur les devices (comme Microsoft Surface), le poste de travail physique et virtuel, l’expérience en présentiel et en distanciel avec Microsoft 365, la cybersécurité et le zéro trust.

: pour accompagner les organisations sur les devices (comme Microsoft Surface), le poste de travail physique et virtuel, l’expérience en présentiel et en distanciel avec Microsoft 365, la cybersécurité et le zéro trust. Les solutions business (CRM/ERP) : pour accompagner les organisations avec une approche sectorielle et métier 100% adaptée pour accélérer leurs projets d’implémentation de solutions Microsoft et favoriser l’adoption des utilisateurs.

« Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat avec Inetum et de mettre la puissance de notre plateforme cloud Azure et nos technologies d’intelligence artificielle au service de la transformation numérique de divers secteurs et notamment des acteurs du secteur public », déclare Agnès Van de Walle, Directrice de l’entité Partenaires et Startup de Microsoft France. « Inetum, avec son expertise reconnue alliant conseil métier et technologie, est un partenaire clé pour accompagner nos clients dans leur démarche d’innovation et à répondre aux nouveaux défis sanitaires et environnementaux qu’ils rencontrent. »

Communiqué