Inetum organise un speed recruiting “48h Chrono Job XP” les 20 et 21 juin

Partagez 1 Partages

Le groupe Inetum prévoit le recrutement de 7 000 collaborateurs dans le monde sur l’année 2022, comprenant l’ouverture de 100 postes en Tunisie. Fort d’une croissance continue dans ses activités depuis plus de 10 ans, Inetum fait de l’intégration des talents l’un des piliers de sa croissance et de son plan stratégique pour répondre aux besoins d’adaptation des entreprises au digital flow.

Inetum, ESN leader des services et des solutions digitales en Europe, recherche de manière continue à mieux identifier les besoins autour du digital pour répondre aux attentes actuelles et futures des organisations. Le Groupe, qui accompagne la croissance de ses clients nationaux et internationaux, mène un plan de recrutement ambitieux à la hauteur des besoins du marché et en ligne avec sa feuille de route stratégique. Avec UPSCALE23, Inetum affirme sa volonté de développer son accompagnement auprès des ETI et de développer encore ses capacités autour de solutions de nouvelle génération notamment dans les domaines du cloud, de la cybersécurité, de l’automatisation et de l’analyse des données.

Avec 27 000 collaborateurs présents dans 26 pays, Inetum mène l’un des plus importants plans de recrutement du secteur des ESN, avec 7 000 recrutements dans le monde, dont 100 en Tunisie. Acteur de proximité en Afrique, le Groupe destine ses recrutements à ses projets locaux et internationaux.

48h pour décrocher un poste !

Pour relever le défi de ce plan de recrutement ambitieux, Inetum organise son événement les 20 et 21 juin à Tunis. 48h Chrono Job XP’ permet à tout candidat d’envoyer son CV et de prétendre à un contrat de travail en 48h.

Consultants Business Solutions confirmés (SAP, SAGE, Salesforce, Microsoft Dynamics…), Ingénieurs DevOps, Chefs de projet, Développeurs Fullstack, Consultants SIRH, Business Analysts, Quality Analysts, Designers UX/UI, Ingénieurs Support… Inetum propose à tous ces profils des projets très variés et de multiples opportunités grâce à son approche multisectorielle et internationale, couvrant toute la chaîne de valeur de l’IT et du digital.

« L’enjeux de cet événement de recrutement est d’ouvrir à un maximum de candidatures l’ensemble des 100 postes à pourvoir en Tunisie. Nous proposons des projets innovants, nationaux et internationaux, dans tous les secteurs d’activité, moyennant une expérience collaborateur unique via des pratiques RH évolutives et adaptées à nos métiers, et dans un environnement de travail agréable. 48H chrono job XP’ est une opération unique qui permettra d’accompagner l’élan professionnel des candidats en envisageant des possibilités concrètes dans un délai de 48h » explique Sana Ben Amar, DRH, Inetum en Tunisie.

« 1 200 experts sont déjà présents en Afrique pour accompagner les clients du Groupe. En participant, à cette opération Inetum offre la possibilité à chaque talent d’intégrer le Groupe et d’accélérer son parcours de carrière qu’il soit jeune diplômé, en reconversion ou déjà expert. À l’image de notre croissance forte au sein du Groupe, cette opération de recrutement sera renouvelée avec les mêmes ambitions sur nos autres marchés en Afrique », précise Patrice Gautier, Directeur Général pour la Tunisie.

Inetum propose d’ouvrir aux candidats de nouvelles perspectives professionnelles pour vivre son propre digital flow au sein de l’ESN, quel que soit son métier, son expertise, et ce, de missions en missions, selon ses appétences technologiques ou sectorielles.

Dès maintenant, les candidats peuvent envoyer directement leur CV en se connectant sur le site inetum.com et consultez les postes à pouvoir en Tunisie: https://bit.ly/3zc7isA .

Une proximité locale pour accompagner des projets nationaux et internationaux

Au cours de ces dernières années, et d’autant plus dernièrement avec la crise sanitaire, la digitalisation des entreprises et des usages quotidiens du numérique connait une accélération sans pareil. Pour accompagner au mieux les clients dans leurs projets de transformation et leur maîtrise du flow digital comme levier d’impact positif et de performance, il faut recruter suffisamment et localement. Pour pouvoir répondre à l’évolution rapide et constante des besoins de ses clients, grandes entreprises et ETI issues de tous secteurs d’activité, Inetum mise sur la proximité. Une approche locale pour mieux appréhender un environnement mondialisé et des enjeux globaux pour les entreprises en perpétuelle évolution. Ce qui nécessite de disposer de compétences sur l’ensemble des métiers du digital y compris dans les métiers émergents.

Communiqué