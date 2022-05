Inetum signe un accord de partenariat avec ESPRIT pour renforcer sa stratégie de recrutement

Partagez 0 Partages

Dans le cadre de son plan de recrutement, Inetum, leader des services et des solutions digitales, signe un accord de partenariat avec l’Ecole Supérieure Privée d’Ingénierie et Technologies afin de renforcer ses liens avec le milieu universitaire, sa proximité avec les étudiants et son attractivité à accompagner et cibler les talents de demain qui répondront au développement du groupe sur les projets locaux et internationaux de nos clients.

Inetum mène un plan de recrutement ambitieux à la hauteur des besoins du marché et en ligne avec son plan stratégique UPSCALE23.

Aujourd’hui, le challenge est de recruter « efficacement » et « ciblé » pour faire face à l’accélération de la digitalisation et à l’évolution rapide et constante des besoins.

Pour répondre à ces besoins croissants et à la spécificité des profils recherchés, Inetum s’associe aux grandes écoles d’ingénieurs en Tunisie leaders dans les formations en informatique. Dans le cadre de ses relations écoles, ces partenariats lui permettent de sélectionner des cycles de formations correspondants au mieux au marché du travail et de façonner un cursus universitaire adapté aux besoins du marché.

Ces alliances contribuent aussi à l’emploi des jeunes en Tunisie et permettent à des élèves-ingénieurs de compléter leurs formations supérieures grâce à une entreprise internationale et multiculturelle, combinant ainsi une expérience concrète et professionnelle valorisante avec l’obtention de leur diplôme.

ESPRIT, leader en Tunisie dans les formations, les enseignements et l’ingéniorat en Informatique.

ESPRIT garantit une formation adaptée et de qualité reposant en premier lieu sur un corps enseignant expérimenté. C’est une formation résolument opérationnelle par l’intervention de professionnels tout au long des cycles de formation. Avec une pédagogie active des projets, elle permet aux diplômés d’être immédiatement intégrés en entreprise. Une démarche professionnalisante et une montée en compétences rapide que les clients apprécient tout particulièrement sur leur projet de digitalisation.

Ce partenariat entre Inetum & ESPRIT permet d’une part à l’ESN de recruter efficacement, d’assurer une mixité dans ses équipes avec des profils juniors et d’offrir des opportunités aux plus jeunes. D’autre part, elle permet aux étudiants d’accéder à une phase d’immersion dans le monde professionnel dès le cursus académique à travers des cycles d’Alternance, des stages d’été ou de PFE, des visites de l’entreprise ou encore des conférences avec les experts du groupe, tunisiens et internationaux, expliquant les métiers du digital et les axes d’innovation.

L’école quant à elle, garantit l’évolution des compétences des profils IT pour suivre les besoins du marché. Ses étudiants sont diplômés au terme des 5 années en tant qu’ingénieurs conformément au référentiel métier/compétences/acquis d’apprentissage d’ESPRIT et aux exigences professionnelles et académiques reconnues par les accréditations CTI-EurAce (Commission des Titres d’Ingénieur, European Accreditation of Engineering Programme).« En intégrant nos programmes de formation, nos étudiants ont une chance inouïe de travailler sur des problématiques business réelles et d’être en immersion sur le terrain dans le monde de l’entreprise » déclare Madame Manel Madhioub, Directrice des Etudes à ESPRIT.

Patrice Gautier, Directeur Général, Inetum Tunisie, déclare : « Nous œuvrons pour la mise en place de relations durables avec les établissements d’enseignement supérieur car nous avons une volonté forte d’expliquer nos métiers de manière concrète et pratique afin d’aider les ingénieurs de demain à avoir une formation complète et pragmatique pour garantir leur employabilité dès l’obtention de leur diplôme.

Sana Ben Amar, Directrice des Ressources Humaines d’Inetum en Tunisie, ajoute : « Ces programmes favorisent ainsi l’employabilité des jeunes diplômés en leur offrant des opportunités correspondant à la réalité du marché. C’est pourquoi nous travaillons continuellement à multiplier les initiatives pour entrer en relation avec les étudiants et avoir des opportunités d’échange avec eux. »

Communiqué