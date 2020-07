Influenceurs en Tunisie : crédibilité ou popularité ?

Partagez 0 Partages

Invité du 121eépisode de Digiclub, powered by Topnet, le youtubeur, Ala Eddine Larbi, alias TheVmaker, est revenu sur la complexité de l’équation qualité, crédibilité et popularité sur les réseaux sociaux pour les créateurs de contenu.

Partant de son expérience personnelle, il a avancé qu’il avait dû faire un choix en tant qu’influenceur et miser plutôt sur la crédibilité que la popularité. Et pour cause, « des fois pour s’entourer d’une grande communauté, il faut se séparer de certains principes et entre autre saper sa crédibilité ».

« Les influenceurs les plus suivis travaillent plus sur l’engagement et essayent de susciter l’intérêt des gens en leur fournissant le contenu qu’ils veulent sans prendre en considération la qualité. C’est pourquoi je préfère m’imposer plutôt que de suivre les tendances », a expliqué Ala Eddine Larbi précisant que c’était grâce à son passage dans l’émission Sadim qu’il avait pu faire ce constat.

« Si tu veux réussir sur les réseaux sociaux tu as deux alternatives : soit pousser les gens à s’intéresser à ton personnage soit se focaliser sur le contenu. Certains ont réussi dans les deux, mais se sont des cas rares », a-t-il ajouté.

Il a souligné, également, que l’Entertainment attirent beaucoup d’audience. « Je suis d’ailleurs en train de travailler sur cet aspect afin de trouver le juste équilibre entre divertissement et qualité dans un seul et même contenu ».

Les chaînes de télé et les youtubeurs, une concurrence rude

Interpellé au sujet de la course à l’audimat sur Youtube, Ala Eddine Larbi a d’abord noté l’importance du timing de diffusion pour qu’une vidéo atteigne un certain nombre de visionnage sur ce canal et éventuellement buzzer.

Il a ensuite, dénoncé, la concurrence rude sur ce canal notamment en raison de la présence des chaînes de télévisions qui rediffusent leurs programmes sur les chaînes Youtube.

« Les vidéos des chaînes de télévision sont largement visionnées sur Youtube ce qui les laissent monter vite et facilement dans le classement et ainsi faire de l’ombre aux créateurs de contenu », a-t-il soutenu.

Le changement des algorithmes de Youtube rend la tâche encore plus difficile, selon The Vmaker.

L’interview au complet est disponible sur SoundCloud.

Nadya Jennene