Innov’i: 8 millions d’euros en subvention pour soutenir les startups tunisiennes

Dans le cadre du programme Innov’i, des tickets allant de 200 000 à 400 000 euros par projet seront mis à la disposition de l’écosystème entrepreneurial en Tunisie. Elaboré par l’Union européenne (UE) en collaboration avec l’agence française de coopération technique internationale, Expertise France, ce programme vise, entre autres, à consolider le développement des startups tunisienne.

« Financé par l’Union européenne à hauteur de 14,5 millions d’euros et mis en œuvre par Expertise France, ce programme a été lancé en 2019 sur une durée de cinq ans », a indiqué la Chargée de communication d’Expertise France, Yasmine Laribi, lors de son intervention au 99eépisode de Startup Story.

Elle a ajouté que ce programme s’appuyait sur trois axes : le renforcement de l’écosystème entrepreneurial à travers des appels à projets et des subventions d’un montant total de huit millions d’euros, la structuration d’un cadre règlementaire favorable à l’entreprenariat et la valorisation de l’écosystème tant à l’échelle nationale qu’internationale.

Interrogée sur le premier appel à projet lancé dans le cadre du programme Innov’i, la Responsable des subventions chez Expertise France, Léna Conte, a indiqué que cette initiative visait, essentiellement, à remédier aux disparités existantes dans la sphère entrepreneuriale.

« Nous avons démarré par la réalisation d’une cartographie de tous les acteurs, accompagnateurs et financeurs de l’écosystème. Cette cartographie a révélé une dispersion sur toute la chaîne de valeur en termes de financement et de suivi », a expliqué Léna Conte.

En se basant sur cette cartographie, cinq objectifs ont été identifiés dans le cadre du programme Innov’i :

Renforcer les services et activités que les structures d’accompagnement et de financement présentent et développent pour les structures innovantes et startups en Tunisie

Développer ces initiatives dans toutes les régions du pays

Contribuer à diffuser la culture entrepreneuriale à tous les niveaux et

Raviver le dialogue entre les secteurs public et privé pour créer une relation plus solide

Consolider les connexions entre les écosystèmes tunisien et étrangers

Rappelant que la date limite pour le dépôt des candidatures a été fixée au 7 février 2020, Léna Conte a souligné que ce programme était dédié uniquement aux personnes morales établies en Tunisie depuis un an au moins et aux actions sans but lucratif (cliquer ici pour plus de détails).

Nadya Jennene