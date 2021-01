Innovi : un appui renforcé aux startups tunisiennes en post Covid-19

Partagez 1 Partages

Lena Conte et Yasmine Laribi, respectivement responsable des subventions Innovi et chargée de communication Innovi chez Expertise France, ont été les invitées du 129e épisode de Startup Story powered by Ooredoo. Elles nous ont parlé des activités de soutien à l’écosystème des startups en Tunisie, notamment depuis la crise de la Covid-19.

« Innovi est un projet d’appui à l’entrepreneuriat innovant en Tunisie. Initié en 2019, il est financé par l’Union Européenne et mis en œuvre par expertise France. Il a été bâti autour de trois composantes principales : un projet de renforcement de cet écosystème à travers un programme de subvention et une assistance technique, un appui à la mise en place d’un cadre réglementaire et un troisième axe qui met l’accent sur la valorisation de l’écosystème sur la plan national et international ».

Evoquant l’axe de l’assistance technique, Lena conte a déclaré que cette année avait été très chargée, notamment à cause de la pandémie Covid-19. Elle a précisé dans ce sens : « On a décidé de faire des appuis ponctuels comme le soutien financier à l’École nationale d’ingénieurs de Monastir (Enim), ce qui a permis aux étudiants de développer des solutions utiles en ces temps difficiles de crise. On a également développé le plan d’aide post-Covid ‘Save’ de Smart Capital à destination des startups ».

Et d’ajouter : « la structure à la base repose sur des appels à projets qui ciblent des structures d‘accompagnement. On a déjà conclu avec neuf acteurs, quatre associations et cinq entreprises privées. Cela va de l’incubation à l’accélération avec une grosse part de soutien financier. Ainsi, ces structures d’accompagnement vont pouvoir répercuter un soutien financier aux startups qu’elles accélèrent, sans oublier l’économie sociale et solidaire et le volet recherche ».

Selon la responsable des subventions Innovi, le deuxième appel à projets d’Innovi est davantage tourné vers un axe beaucoup plus tech et sur l’interconnexion des écosystèmes à l’international pour un impact plus pertinent.

Le deuxième axe du projet – l’appui à la mise en place d’un cadre réglementaire, en l’occurrence – repose sur l’accompagnement et la mise en œuvre de la loi sur le crowdfunding (financement participatif, ndlr), l’achat innovant mais aussi le lancement d’un projet pilote à Nabeul, en concertation avec la société civile.

Pour ce qui est la valorisation, elle tourne principalement autour de l’organisation d’événements et de la diffusion de la culture entrepreneuriale auprès des jeunes. « Concrètement, cela s’est passé par l’organisation de Hackathons physiques mais aussi en ligne (…) ainsi que des sessions de valorisation de startups et leurs solutions qui ont été adaptées dans le contexte actuel de crise », a souligné de Yasmine Laribi.

« Dans le cadre de l’ouverture de l’écosystème vers l’international, on accompagne 70 startups dans de grands salons internationaux à l’instar du Web Summit et de l’Afrique Arena. Ce programme est destiné aux startups labellisées qui vont avoir accès à beaucoup d’opportunités », a précisé, la chargée de communication Innovi.

L’interview au complet est disponible sur SoundCloud.

Yosra Nouar