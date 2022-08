INSOMEA récompensée Microsoft Partenaire de l’année 2022 en Tunisie

Partagez 0 Partages

INSOMEA a remporté le prix Microsoft Partner of the Year 2022 en Tunisie. La société a été récompensée parmi un groupe mondial de partenaires Microsoft de premier plan pour avoir fait preuve d’excellence en matière d’innovation et de mise en œuvre de solutions client basées sur la technologie Microsoft.

“Pour la troisième fois ! Nous sommes Partenaire de l’année. Merci les partenaires pour votre confiance, merci à l’équipe Microsoft pour votre soutien continu. Ensemble, nous réalisons de grandes choses—le travail que nous faisons compte vraiment. Nous sommes fiers de qui nous sommes. Bon travail à toute l’équipe vous êtes étonnants !”, a déclaré Nabil Youssef, directeur général d’INSOMEA.

Les prix Partenaire de l’année récompensent les partenaires Microsoft qui ont développé et fourni des applications, des services et des appareils Microsoft exceptionnels au cours de l’année écoulée. Les prix ont été classés dans diverses catégories, les lauréats étant choisis parmi un ensemble de plus de 3 900 candidatures soumises dans plus de 100 pays du monde. INSOMEA a été reconnu pour fournir des solutions et des services exceptionnels en Tunisie.

“Je suis honoré d’annoncer les gagnants et les finalistes des Microsoft Partner of the Year Awards 2022”, a déclaré Nick Parker, vice-président de Global Partner Solutions chez Microsoft. “Ces partenaires étaient exceptionnels parmi le groupe exceptionnel de nominés, et je suis constamment impressionné par leur utilisation innovante des technologies Microsoft Cloud et l’impact pour leurs clients.”

Les prix Partenaire Microsoft de l’année sont annoncés chaque année avant la conférence mondiale des partenaires, Microsoft Inspire, qui aura lieu les 19 et 20 juillet de cette année.

Communiqué