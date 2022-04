Intel Arabian Cup : Riot Games et Intel annoncent un prix exceptionnel de 130.000 $

Partagez 1 Partages

Riot Games et Intel ont annoncés la Intel Arabian Cup (IAC) de cette année qui sera la plus grande de l’histoire avec un prix de 130 000$, dans le cadre de leurs efforts pour développer les meilleurs talents du Moyen Orient et d’Afrique du Nord.

Après le succès des précédentes éditions, l’IAC revient ce mois-ci et sera meilleure que jamais, vu que l’évènement sera divisé en trois catégories de compétitions où seront disputées pour la première fois trois des titres les plus populaires de Riot Games. Ces titres sont : League of Legends, VALORANT et League of Legends: WildRift.

La nouvelle version restructurée et étendue de IAC ouvrira le chemin a plus de 2 000 équipes professionnelles et amateures pour devenir des champions globaux lors d’une meilleure compétition améliorant l’expérience de jeu. Ce sera aussi l’occasion de se qualifier automatiquement, de sécuriser sa place pour les barrages et de démontrer ses prouesses techniques devant plusieurs milliers de spectateurs en lignes dans le monde entier.

Le tournoi qui se déroulera durant les 8 prochains mois a attiré les meilleurs équipes et joueurs du Moyen Orient et d’Afrique du Nord, y compris les champions en titre de la saison dernière, Geekay Esports. L’équipe saoudienne fera partie des 10 équipes professionnelles incluant huit des finalistes de l’année dernière qui concourront dans le top tiers IAC Prestige. Il y aura deux différentes saisons normales suivies par les Grades Finales ou chaque équipe tentera d’empocher un part des 100 000$ de prix.

Pour célébrer le lancement de la troisième Edition, Riot Games et Intel ont organisés une conférence de presse virtuelle à laquelle ont participés des personnalités clés.

Karim Hachani, responsable de l’édition Mena chez Riot Games, a été rejoint par Marcus Kennedy – directeur général du groupe informatique client d’Intel, segment des jeux du Esport et Ali Riza Kucuk – directeur régional des consommateurs d’Intel, Moyen-Orient, Turquie et Afrique.

Karim Hachani a expliqué leur stratégie pour améliorer chaque étape de l’IAC et a expliqué comment cette compétition peut aider à combler l’écart avec les autres régions.

Il a dit : « Depuis le lancement de l’Arabian Cup en 2020, on a vu la compétition s’accroitre considérablement grâce a une forte participation et les chiffres d’audience. Par exemple, il y avait 6,1 millions de vus tout au long du tournoi de l’an dernier, ce qui était incroyable et une preuve en plus qu’il y a une forte demande de gaming dans la région. »

« En tant que l’un des leaders des développeur de jeux vidéo, nous sommes tout à fait conscients que cette industrie est en constante amélioration et nous cherchons constamment à nous améliorer en matière d’expérience de jeu dans la région Moyen Orient Afrique du Nord. Nous avons pris en considération les retours des équipes qui avaient participés et avec le soutien d’Intel, nous avons retravaillé le format de l’Intel Arabian Cup de cette année, qui ne non seulement améliorera l’expérience de jeu mais qui lancera aussi de nouveaux tournois pour nos jeux ce qui attirera plus de joueurs expérimentés ou non pour qu’ils puissent prendre par a ce qui est devenu le tournoi le plus populaire de la région. »

Marcus Kennedy a aussi révélé plus de détails sur le nouveau processeur graphique ARC de Intel et sa douzième génération de de processeur.

Il a expliqué comment ces produits et outils technologiques contribueront à offrir des expériences incroyables et plus immersives qui rendront le jeu bien plus agréable.

Avec Intel a bord depuis son édition inaugurale, Ali Riza Kucuk a dit que soutenir l’IAC s’inscrit dans le cadre de leurs efforts de développer le paysage du gaming et leur partenariat avec Riot Games est crucial pour développer les talents locaux et fournir des plateformes.

L’IAC comprendra également le tournoi amateur IAC Playground dont le prix s’élève a 30 000$. Organisés séparément dans trois sous-régions différentes : le CCG et l’Irak, le Levant et l’Égypte et l’Afrique du Nord, les deux meilleures équipes de chaque région passeront au deuxième qualificatif qui pourra ensuite mener au tournoi IAC Prestige.

La qualification pour l’IAC Prestige peut également être obtenue par le biais des « Qualifiers IAC » qui se déroulent du 4 au 9 mai, suivies des « Qualifiers 2 » du 3 au 7 juillet.

Hachani a ajouté: « C’est une autre étape importante pour nourrir les incroyables talents que nous avons dans cette région et nous sommes impatients de voir des matchs passionnants au cours des prochains mois. »

Les fans peuvent suivre l’action en direct via les compétitions diffusées sur Twitch, YouTube et Facebook.

Pour plus d’information sur l’IAC ou comment s’inscrire : http://iac.leagueoflegends. com/

Communiqué