Internet aux temps du Covid-19 : la 4G résiste

Confinée à cause de la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus, Covid-19, la population mondiale s’est tournée vers Internet, seul et unique moyen de travailler et se divertir.

Les opérateurs des pays concernés par des mesures de confinement ont tous observé une augmentation remarquable de la consommation d’Internet fixe et mobile. Et pourtant, les vitesses de téléchargement, sur la data mobile en particulier, sont restées relativement stables, selon Opensignal. La 4G résiste à la crise.

Les analyses effectuées par la firme en Asie, Europe, au Moyen-Orient, ou encore en Afrique entre le 27 janvier et le 29 mars 2020 ont démontré que les opérateurs de téléphonie mobile continuaient à garantir des services de qualité satisfaisante à leurs abonnés en prenant les mesures préventives nécessaires pour éviter une congestion de leurs réseaux même en cas de pic d’utilisation.

Opensignal a par ailleurs noté le changement de l’emplacement de l’utilisation de la data mobile. Confinés, les consommateurs ont continué à utiliser la data mobile indoor (à l’intérieure des maisons) mais en dehors des centres des grandes villes. A l’annonce du confinement général dans certains pays, les populations des grandes métropoles ont quitté ces lieux à forte densité démographique vers leurs villes natales ou des endroits moins peuplés.

