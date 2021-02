Internet mobile : Tunisie Telecom a livré les meilleures performances en 2020 (nPerf)

Partagez 4 Partages

L’opérateur historique, Tunisie Telecom, a livré en 2020 les meilleures performances sur le segment de l’Internet mobile, selon le dernier rapport de nPerf.

Avec un score de 58.539 points, Tunisie Telecom arrive en haut du podium. Orange Tunisie se place, lui, deuxième avec un score de 47.194 points. Ooredoo se retrouve en queue du classement avec 30.951 points, selon les résultats des tests réalisés toutes technologies cellulaires confondues (2G, 3G et 4G).

Tunisie Telecom a fourni durant l’année écoulée le meilleur débit descendant soit 23,59 Mbps. Orange Tunisie a affiché 13,58 Mbps et Ooredoo Tunisie 5,86 Mbps.

« Les débits descendants ont baissé de 30% en moyenne par rapport à 2019 à cause des changements d’usage de l’internet mobile lié à la pandémie mais c’est Tunisie Télécom qui a le mieux résisté (-12%) », note nPerf dans son rapport.

Selon la même source « les performances 2020 des opérateurs sont globalement moins bonnes qu’en 2019 à cause de la pandémie qui a engendré des changements importants dans l’usage de l’Internet mobile et ainsi perturbé les réseaux ».

En effet, en mars 2020 alors que la Tunisie était confinée, le ministère des Technologies de la communication et de la Transformation digitale a sorti un communiqué sollicitant le rationnement de l’utilisation d’Internet afin d’éviter une saturation des réseaux et une chute en cascade de toute l’infrastructure, voire même un black-out Internet.

Les opérateurs des pays qui ont été concernés par des mesures de confinement au premier semestre de l’année 2020 ont tous observé une augmentation remarquable de la consommation d’Internet et sur le fixe et sur le mobile. Pourtant, les débits sur la data mobile en particulier, sont restées relativement stables, selon un rapport d’Opensignal publié en mais 2020.

En termes de débit montant, Tunisie Telecom a affiché, sur l’année 2020, la meilleure moyenne avec 9,15 Mbps. Orange Tunisie a, lui, fourni 6,41 Mbps et Ooredoo Tunisie 2,29 Mbps.

« Les débits montants ont baissé de 44% en moyenne par rapport à 2019 à cause des changements d’usage de l’internet mobile lié à la pandémie mais c’est Tunisie Telecom qui a le mieux résisté (-12%) », signale nPerf.

Pour ce qui est du temps de réponse, encore une fois, la meilleure moyenne a été enregistrée chez Tunisie Telecom : 41,14 ms. Le temps de réponse moyen sur le réseau de Orange Tunisie a été de 44,08 ms et sur celui de Ooredoo Tunisie 57,03 ms. Il convient de rappeler que plus le ping est bas, mieux c’est.

Selon Perf, « c’est Tunisie Telecom qui a le plus progressé par rapport à 2019 sur la latence (de 12%, soit de 5 ms) ».

Côté performance moyenne des temps de chargement des 5 sites web les plus fréquentés par les internautes locaux (hors YouTube), Tunisie Telecom, Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie ont enregistré respectivement des taux moyens de 55,33%, 52,31% et 51,26%.

Les tests de débit nPerf sont, rappelons-le, accessibles via le site THD.tn (partenaire nPerf) ou l’application nPerf.

nPerf est une société lyonnaise indépendante des opérateurs. Son objectif est de permettre aux utilisateurs de mesurer eux-mêmes la qualité des réseaux Internet fixes et mobiles ainsi que d’aider les opérateurs à améliorer leur réseau.

Nadya Jennene