Investi au secours d’un écosystème de startups dynamique mais invisible

Partagez 0 Partages

Aziza Inoubli, chargée du projet Investi à Tunisian startups, et Riadh Bouzaouache, Consultant national en entrepreneurship et Hp life educator, ont été les invités du 127e épisode de Startup Story powered by Ooredoo. Mme Inoubli est revenue sur les spécificités du programme d’accompagnement et de promotion de startups à l’international, Investi. M. Bouzaouache a, lui, présenté le business challenge organisé par l’initiative Mashrou3i.

Investi, quèsaco ?

« Il s’agit d’un projet financé par l’Union européenne à travers Expertise France dans le cadre du projet Innovi. Investi est une communauté qui se retrouve sur une plateforme internationale dont l’objectif est de fédérer les acteurs de l’écosystème entrepreneurial tunisiens. On ne cible pas que les startups, mais également les structures investissement et d’accompagnement », a avancé Aziza Inoubli.

Selon notre invitée, l’idée de ce projet a germé suite à une étude qui a révélé que les deux obstacles majeurs auxquels faisaient face les startups étaient l’accès au financement et le manque de visibilité à l’échelle internationale. « L’écosystème tunisien jouit d’un excellent dynamisme, mais malheureusement, il n’est pas visible comme il devrait l’être » a-t-elle souligné.

Revenant sur les spécificités de cette plateforme développée en 2008 par BPI France, elle a précisé : « On retrouve aujourd’hui dans cette communauté, plus de 14.000 entreprises, plus de 1.900 investisseur et plus de 1.500 structures d’accompagnement comme les incubateurs. C’est une plateforme de matchmaking qui va donner des opportunités de financement aux startups tunisiennes. L’objectif d’Innovi est de préparer et assister les startups pour les valoriser avant qu’elles initient leur levée de fond ».

Les startups concernées sont celles qui sont en croissance et qui ont dépassé la phase d’amorçage. « Aujourd’hui, il y’a plusieurs programmes qui accompagnent les startups en Tunisie. Notre travail est d’accompagner des startups mures, de préférence labellisées et qui ont déjà des clients et un chiffre d’affaires, le but étant de rassurer les investisseurs » a conclu Aziza Inoubli.

Machrou3i, pour favoriser l’emploi des jeunes

Riadh Bouzaouache a, lui, évoqué le programme d’accompagnement Mashrou3i qui repose sur trois axes : une assistance technique aux entreprises, un suivi pour les entrepreneurs aspirants et la sensibilisation des étudiants au sein des universitaires et des ISET.

« Notre approche est basée sur l’expérience entrepreneuriale. Les bénéficiaires suivent des cours et sont accompagnés par des enseignants qui sont coachés. On intègre les cours dans les universités et les ISET réparties dans tous les gouvernorats de la Tunisie, à travers une plateforme HP life pour la formation en ligne des étudiants selon leurs objectifs. Nous organisons, également, des workshops d’évaluation de projets tout au long de l’année. Ce n’est pas une approche procédurale mais processuelle : de l’idée jusqu’à l’étude de faisabilité et le prototypage qui sera évalué par les spécialistes », a-t-il expliqué.

« Le Business challenge de cette année a permis de sélectionner onze candidats parmi 2000 qui sont passés devant un jury composé de spécialistes », a-t-il ajouté.

L’interview au complet est disponible sur SoundCloud.

Yosra Nouar