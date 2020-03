Investissement : La Tunisie n’est pas ‘Expat Friendly’

Partagez 6 Partages

S’expatrier n’est jamais facile. S’installer dans un nouveau pays pour y travailler peut être stimulant et difficile à la fois. Sortir de sa zone de confort n’est pas chose simple. Ca implique souvent un changement radical du mode de vie habituel. Un nouveau pays, une nouvelle langue, de nouveaux collègues ne sont que la surface de ce changement. La dernière enquête InterNations sur les expatriés (Expat Insider 2019) peut guider le choix de la meilleure destination pour une mission internationale.

La 6ème enquête Expat Insider de InterNations pour l’année 2019 vient de paraître en ligne. Elle est l’une des études les plus complètes sur la vie à l’étranger. 20 259 expatriés du monde entier ont participé à l’étude. Les participants représentent 182 nationalités et sont établis actuellement dans 187 pays ou territoires. Le classement des pays répertorie les meilleures (et les pires) destinations dans le monde pour s’y installer, vivre, travailler ou faire du business. Le classement se repose sur ces 5 indices essentielles :

1. La qualité de la vie

2. La facilité d’installation

3. Les finances personnelles

4. Le travail à l’étranger

5. Le vie familiale.

Non sans grande surprise, la Tunisie ne figure pas dans ce classement. Quels est donc la méthodologie suivie par InterNations ?

Une méthodologie scrupuleuse

Pour le classement proprement dit, les participants ont été invités à évaluer jusqu’à 48 facteurs différents concernant divers aspects de la vie à l’étranger sur une échelle de un à sept. Le processus d’évaluation met l’accent sur la satisfaction personnelle des répondants par rapport à ces facteurs et prend en compte, à poids égal, aussi bien les aspects émotionnels (amabilité de la population locale) que les aspects plus factuels (accessibilité des soins de santé).

Les notes attribuées par les répondants aux différents facteurs ont été regroupées en diverses combinaisons pour un total de 17 sous-catégories et leurs valeurs moyennes ont été utilisées pour établir les cinq indices thématiques énumérés ci-dessus.

Les cinq indices, ainsi que les réponses à la question “Quel est votre degré de satisfaction de la vie à l’étranger en général?”, ont ensuite fait l’objet d’une moyenne dans le classement général des pays.

L’indice du coût de la vie, bien qu’il donne un aperçu de la perception des expatriés quant aux coûts de la vie dans leur pays de résidence actuel, n’est pas pris en compte dans le classement général.

Un top 3 dominé par les pays asiatiques

Sur les 60 pays évalués, les répondants à l’enquête ont classé Taïwan, le Vietnam et le Portugal comme les 3 meilleures destinations pour les expatriés en 2018.

Les 10 meilleures destinations sont:

1. Taiwan

2. Le Vietnam

3. Le Portugal

4. Le Mexique

5. L’Espagne

6. Le Singapour

7. Le Bahrain

8. L’Equateur

9. La Malaisie

10. La République Tchèque

En bas du classement, on retrouve les 10 pays suivants:

64. Le Koweït

63. L’Italie

62. Le Nigéria

61. Le Brésil

60. La Turquie

59. L’Inde

58. Le Royaume-Uni

57. La Grèce

56. La Russie

55. La Corée du Sud

Des appréhensions communes à toutes et à tous

Les répondants à l’étude ont exprimé avoir ressenti les appréhensions suivantes:

● La barrière de la langue: 37%

● L’éloignement du domicile/de la famille: 36%

● Le coût de la vie élevé: 32%

● L’incapacité à trouver des amis: 27%

● Le développement financier: 19%

● Le choc culturel: 14%

● Des soins de santé médiocres: 13%

● L’insécurité: 12%

● Le malheur du partenaire/ de la famille: 11%

● La dépendance financière envers le/a partenaire: 10%

● Une mauvaise infrastructure: 9%

● Le manque d’attractivité du lieu: 7%

Expat Insider 2019 est disponible via ce lien. Le rapport comporte 120 pages et est uniquement disponible en anglais.

Nesrine Aouinti