iotindustriel.com lance une large panoplie de formations sur l’IoT

iotindustriel.com le premier média francophone dédié à l’Internet Industriel des objets poursuit son évolution et lance une large panoplie de formations sur l’IoT, la 5G, Cloud IoT, réseaux LPWAN et bien d’autres sujets technologiques. Ce projet a été développé en collaboration avec l’organisme de formation français 2bcom.

“Nous avons mis en place différents canaux pour échanger avec nos utilisateurs. Nous recevons souvent des demandes de conseil et de choix technologique pour les solutions IoT de manière globale. Nous avons été sollicités à plusieurs reprises également pour des demandes de formations sur l’IoT, la 5G ou même le réseau LoRaWAN.

Nous avons écouté nous utilisateurs et nous sommes fiers aujourd’hui d’annoncer que nous lançons des formations technologiques autour de plusieurs sujets, tels que la 5G, les réseaux LPWAN, l’industrie 4.0, les architecture Cloud IoT et les réseaux industriels.” a déclaré Faker Skandrani, le co-fondateur de iotindustriel.com et d’Ozone Connect

Le programme de formations lancé par IoTindustriel.com est adapté aux derniers besoins du marché, et les sujets abordés se concentrent sur les dernières innovations technologiques.

“ Chez IoTindustriel.com, nous pensons que chacun devrait avoir la possibilité de créer des progrès grâce à la technologie et de développer les compétences de demain.

Avec des évaluations, des parcours d’apprentissage et des formations technologiques initiées par des experts du secteur, notre équipe de formateurs aide les entreprises et les particuliers à évaluer l’expertise dans tous les rôles, à accélérer les cycles de publication et à réussir leurs business” a déclarer Abdelkader Fayedh, le co-fondateur et le Digital Marketing Manager de iotindustriel.com.

Pour le lancement, iotindustriel.com vous offre une session de formation gratuite qui commencera à partir du 19 avril 2022.

