IPv6 – Où en est Tunisie Telecom ?

« Depuis une dizaine d’années, tous les investissements chez Tunisie Telecom et la majorité des opérateurs ont été dédiés pour répondre aux exigences de l’IPv6 ». C’est ce qu’a déclaré le directeur planification et ingénierie chez Tunisie Telecom, Oussama Samet, lors de son intervention au « IPv6 InterRgional Summit » organisé le 9 mai 2022.

Face à l’urgence de la migration vers la nouvelle génération du protocole internet, l’IPv6, l’Organisation arabe des technologies de l’information et de la communication a donné le coup d’envoi au premier sommet interrégional sur l’IPv6. Organisé sous le haut patronage du ministère des Technologies de la communication et en partenariat avec Tunisie Telecom, Ooredoo Tunisie, Huawei Technologies et l’Union africaine des télécommunications, ce sommet a été l’occasion de s’étaler non seulement sur les challenges inhérents au déploiement de cette nouvelle génération des protocoles internet, mais également, ses points forts et l’état d’avancement des projets et des stratégies élaborées autour de la transition vers l’IPv6, sur le continent africain, notamment.

Dans son intervention, le représentant de Tunisie Telecom a détaillé la stratégie de l’opérateur historique de transition de l’IPv4 vers l’IPv6 soulignant l’importance de l’intégration de cette nouvelle génération de protocole internet à toutes les prestations et services.

« Du côté des fournisseurs et opérateurs nous avons deux enjeux majeurs : le premier est le client et le second est l’infrastructure », a-t-il déclaré expliquant que du côté client l’opérateur tend à assurer une transition qui garantit une connectivité stable et éviter la détérioration de la qualité des services, voire l’améliorer.

Notant que l’opérateur a déjà lancé la phase de test, il a précisé que Tunisie Telecom a déployé sur une partie de son parc Mobile Broadband le dual-stack IPv4-IPv6 en espérant généraliser ce déploiement à l’ensemble de son parc d’ici à la fin de l’année 2022.

« Nous développons aussi une solution simple stuck en IPv6 pour minimiser l’utilisation de l’IPv4 et partir sur des utilisations exclusivement IPv6 », a-t-il ajouté soulignant que les tests pour la partie Fixe Broadband ont été lancés en collaboration avec des entreprises dans le but de les fournir en solution de connectivité exclusivement IPv6.

