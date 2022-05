IPv6 : retour sur la contribution de l’Instance nationale des télécommunications

Partagez 0 Partages

A l’occasion de l’InterRegional Summit sur l’IPv6 organisé sous le haut patronage du ministère des Technologies de la communication par l’Organisation arabe des technologies de l’information et de la communication (Aicto) en partenariat avec Tunisie Telecom, Ooredoo Tunisie, Huawei Technologies et l’Union africaine des télécommunications, la représentante de l’Instance nationale des Télécommunications (INT), Sihem Trabelsi, a détaillé la stratégie nationale en matière de transition vers la nouvelle génération du protocole internet IPv6.

Elle a noté que la Tunisie était en retard en termes d’adoption de l’IPv6 en comparaison avec d’autres pays tels que la Chine et l’Arabie Saoudite qui ont franchi le cap des 50% devenant ainsi leaders.

Précisant que les travaux sur la migration vers l’IPv6 ont commencé en Tunisie depuis les années 2000, Sihem Trabelsi a signalé que la contribution de l’INT n’était venue que quelques années plus tard, soit en 2018 avec une proposition d’un projet de stratégie nationale sur la transition de l’IPv4 vers l’IPv6. La mise en œuvre de ce projet a débuté le 25 novembre 2021 par la création d’une commission nationale composée des différentes parties prenantes, notamment le ministère des Technologies de la communication – dont la mission consiste à élaborer une feuille de route nationale – les trois opérateurs Tunisie Telecom, Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie, et l’Agence tunisienne d’Internet (ATI).

Elle a rappelé, dans ce même contexte, la circulaire de la présidence du gouvernement sur l’obligation de l’adoption de l’IPv6 par les ministères et les institutions publiques soulignant que l’objectif est de faire de l’administration tunisienne « un levier et un moteur d’implication et de sensibilisation pour l’ensemble des acteurs ».

Revenant sur l’évolution des stratégies internes aux trois opérateurs, la représentante de l’INT a indiqué que le d’ici début 2023 l’IPv6 serait implémenter pour le Mobile Broadband.

SG