Jeu GlobalNet : un an d’up grade gratuit pour 100 clients

GlobalNet a lancé, le 10 septembre 2020, une campagne Facebook dont le but est de fidéliser ses anciens abonnés. Un jeu concours a été mis en place pour offrir un an d’up grade gratuit pour une centaine de clients.

Un tirage au sort sera organisé – après la fin du jeu le 19 septembre – pour désigner les 100 gagnants et annoncer les noms des vainqueurs sur Facebook, soit le 21 septembre.

Le principe du jeu est de donner plus de chance aux clients ayant plus d’années d’ancienneté lors du tirage au sort.

Toutefois, tout jeu doit être sans obligation d’achat, donc même les non abonnés peuvent participer.

Pour participer au jeu l’internaute doit se connecter sur le site www.facebook.com à l’adresse https://www.facebook.com/GlobalNet.

Une publication annonçant le jeu est déja partagée sur la page Facebook GlobalNet : https://www.facebook.com/GlobalNet/photos/a.10150747780098874/10158778005298874/

Pour participer les fans devront :

1er cas : abonnés GlobalNet

Mentionner en commentaire leurs codes contrat et l’année d’ancienneté s’ils sont abonnés à l’une des offres GlobalNet suivantes Força, First, UNO adsl/vdsl de GlobalNet, et pour tous les débits (de 4 à 100M)

Tagguer 3 amis et partager la publication.

2ème cas : non abonnés GlobalNet

Mentionner leurs numéros de téléphones fixes

Tagguer 3 amis et partager la publication.

Si le gagnant est abonné GLobalNet :

Il remportera un upgrade gratuit de son offre actuelle vers le débit supérieur, et ce pendant une année à compter de la date de l’upgrade effectif sur nos systèmes.

Au-delà de cette année, le gagnant pourra continuer à bénéficier du même débit mais sera amené à payer son abonnement avec le tarif en vigueur ou bien demander de downgrader son débit et payer les tarifs en vigueur.

L’up grade annuel gratuit est hors frais Télécom pour les abonnés Força et First et frais Télécom compris pour les abonnés UNO ADSL et VDSL. Un client Força ou First peut migrer vers UNO.

Si le gagnant n’est pas un abonné GLobalNet :

il remportera un bon de réduction de 30 DT sur des produits que leurs valeurs dépassent les 70 DT.

