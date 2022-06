Jihen Bouzaiene : La maturité digitale des PME découle de la maturité digitale de leurs dirigeants 

Partagez 7 Partages

« La maturité digitale des PME découle de la maturité digitale de leurs dirigeants ». C’est ce qu’a avancé la directrice centrale des marchés destinés aux entreprises chez Tunisie Telecom, Jihen Hedhili Bouzaiene, lors du Workshop qu’elle a animé la semaine dernière sur la « Digitalisation des PME », et ce en marge du Tunisia Cybersecurity and Cloud Expo.

« Si vous êtes SI, il faut s’assurer de la maturité digitale du premier responsable de votre client », a-t-elle ajouté expliquant que les dirigeants des PME tunisiennes font en majorité des profils « sceptiques » et « apprentis ».

Selon Mme Hedhili Bouzaiene, 33% des sceptiques pensent que la digitalisation n’est pas si importante. A son sens, le meilleur moyen de convaincre ces profils du contraire est d’expliquer en prenant comme exemples des succes stories, entre autres, et les pousser à être ouvert à la veille. Elle a ajouté, dans ce sens, qu’écouter le client et s’en rapprocher davantage pourraient être un bon outil de veille. « Le client peut nous faire un feedback de veille très pertinent. Il peut proposer et il va, d’ailleurs, proposer », a-t-elle assuré. Ceci permettrait d’accélérer le changement de l’état d’esprit et la mentalité des managers, selon Mme Hedhili Bouzaiene.

Outre la proximité avec le client, la directrice centrale des marchés destinés aux entreprises chez Tunisie Telecom a évoqué l’exploitation et l’analyse des données. « Je vous garantit que cela est ce qui permettrait de convaincre un dirigeant de PME d’aller vers le digital », a-t-elle déclaré rappelant que les données sont une mine d’or pour l’aide à la prise de décision. « Le croisement des données peut faire gagner beaucoup de temps et beaucoup d’argent. Le fait de travailler sur la collecte et le traitement de données va donner aux dirigeants l’argument le plus fort en termes de management des entreprises », a-t-elle souligné.

Pour ce qui est des dirigeants « apprentis », Mme Hedhili Bouzaiene a avancé que 70% de ces profils avaient déjà une vision de leur stratégie de transformation digitale. « Cependant, 66% des 70% apprentis n’ont pas de plan d’action ». Tout comme les sceptiques, il existe selon la responsable une façon de faire pour « transformer les apprentis en conquérants ». Pour réussir la planification dont ils auront besoin pour conduire le changement souhaité, Mme Hedhili Bouzaiene a recommandé d’appliquer la transversalité à tous les processus d’organisation de l’entreprise.

Pour regarder l’intervention au complet de la directrice centrale des marchés destinés aux entreprises chez Tunisie Telecom, veillez cliquer ici.

Nadya Jennene