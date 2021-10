Journée mondiale de la poste –  La Poste Tunisienne, un appui sociétal et digital

Partagez 0 Partages

Sous le thème « La Poste Tunisienne, un appui sociétal et digital», la Poste Tunisienne célèbre, le samedi 09 octobre 2021 à Gammarth-Tunis, la Journée Mondiale de la Poste sous l’égide de M. Sami Mekki, PDG de la Poste Tunisienne et en présence des cadres et des agents de l’Office National des Postes représentants les structures centrales et régionales.

« La Poste Tunisienne, un appui sociétal et Digital» est un slogan qui met en valeur le dynamisme du secteur postal et son rôle primordial dans le soutien et le développement de l’inclusion financière, économique et sociale. Ce slogan témoigne aussi l’adhésion de la Poste Tunisienne à la stratégie nationale de transformation numérique 2021- 2025, ce qui a contribué à son rayonnement à l’échelle continentale et internationale. En effet, plusieurs projets ont été lancés et réalisés dont on peut citer:

Le développement et l’enrichissement de la nouvelle application digitale « my Poste » afin de permettre aux clients de bénéficier d’un pack de nouveaux services supplémentaires à l’instar de :

La demande à distance de la carte de retrait et de paiement électronique « Visa Electron » associée au Compte Courant Postal d’une manière instantanée et sécurisée ainsi que la gestion des différentes opérations à savoir : Lechangement du plafond des montants de retrait, le changement du code confidentiel, le blocage et le déblocage de la carte.

La demande à distance et d’une manière sécurisée du carnet des Chèques Postaux avec un suivi garantit des différentes étapes.

La réalisation à distance des opérations de virement au profit des titulaires des comptes courants postaux et bancaires d’une manière instantanée, facile et sécurisée.

La gestion en ligne des comptes de placement « SICAV TANIT » d’une manière instantanée et sécurisée à travers l’exécution des ordres de souscription ou bien de rachat selon le besoin du client.

Il est à rappeler que l’application « my Poste », lancée en juin 2021, représente la nouvelle vitrine digitale de la Poste Tunisienne. Elle permet aux clients et aux citoyens de procéder à l’ouverture à distance d’un Compte Courant Postal, Compte d’épargne, Compte SICAV TANIT d’une manière sécurisée. L’application permet aussi aux clients de bénéficier d’un ensemble de services en ligne tels que la consultation instantanée et à distance du solde des Comptes Courants Postaux, le suivi des opérations effectuées sur les Comptes d’épargne, les Comptes SICAV TANIT et les Comptes Pack « Ena Tounsi » ainsi que le téléchargement de l’extrait de compte et la fiche de relevé d’identité postale du compte.

Il est à noter que les clients et les citoyens peuvent télécharger l’application « my Poste » sur les stores (google play, App store, Huawei App Gallery).

Depuis son lancement, l’application « my Poste » a enregistré plus de 43000 abonnées.

Le Lancement du service «Sahelli jirayti » pour permettre aux bénéficières des pensions de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale « CNSS » et ceux de la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale « CNRPS » d’encaisser leurs pensions d’une manière gratuite, facile et sécurisées à travers les Distributeurs Automatiques des Billets « DAB » de la Poste Tunisienne, afin d’éviter l’encombrement et les files d’attente dans les Bureaux de Poste et de limiter la propagation du virus corona.

Il est à noter que depuis son lancement en novembre 2020, le service « Sahelli Jirayti » a enregistré 371098 opérations de retraits via les Distributeurs Automatiques des Billets « DAB » de la Poste Tunisienne pour un montant global de 94 201 440 DT.

L’adhésion à la dernière nouveauté en matière de transferts financiers internationaux à savoir la solution SWIFT GPI (Swift Global Paiement Innovation) et ce en partenariat avec la société internationale SWIFT, ce qui classe la Poste Tunisienne parmi les premières institutions financières nationales et la première institution postale africaine qui adopte ladite version.

La solution SWIFT GPI permet à la Poste Tunisienne de garantir à ses clients la transparence sur les frais, le suivi de bout en bout et la disponibilité de l’information en temps réel tout au long des étapes du transfert financier. Ceci permet à la Poste Tunisienne de mieux satisfaire ses clients actuels et potentiels aussi bien au niveau national qu’international.

La signature d’une convention de coopération avec la société « MoneyGram » International spécialisée dans le domaine de transfert d’argent et de paiements financiers à l’échelle mondiale afin de diversifier et de rapprocher davantage les services financiers au profit des citoyens en Tunisie et à l’étranger, tout en renforçant la relation des Tunisiens Résidants à l’Etranger avec leur pays d’origine, ainsi que le soutien des efforts nationaux en matière d’inclusion sociale, financière et économique.

La réélection de la Poste Tunisienne en tant que membre du Conseil d’Administration et membre du Conseil d’Exploitation Postal de l’Union Postale Universelle (UPU), pour la période 2021-2025, et ce à l’occasion du 27ème Congrès postal universel tenu à Abidjan (Côte d’Ivoire) du 9 au 27 août 2021.

Ce succès est une reconnaissance internationale pour la Tunisie et pour la Poste Tunisienne en raison de ses efforts pour la mise en œuvre des projets de l’UPU visant le développement des services postaux et financiers et la promotion de l’inclusion financière, économique et sociale.

La facilitation de la vie quotidienne des citoyens en assurant le paiement des différentes aides sociales tout au long de la période de confinement, du 23 mars 2020 jusqu’au fin septembre 2021, et ce dans le cadre du soutien de l’effort national afin de réduire les répercussions sociales de la pandémie Covid19.

Il est à signaler que 3 843 937 aides sociales ont été payées à travers les différents canaux de paiement de la Poste Tunisienne durant la période du 23 mars 2020 jusqu’à la fin du mois de septembre 2021.

Par ailleurs, et pour garantir le paiement des aides sociales dans les meilleures conditions et conformément au protocole sanitaire, la Poste Tunisienne a mis à la disposition des bénéficiaires 1050 Bureaux de Poste, 50 bureaux de Poste Ambulants et 300 Distributeurs Automatiques des Billets « DAB ».

La contribution à la réussite de la rentrée universitaire 2021-2022 par la mise à la disposition des étudiants de la carte prépayée « e-Dinar Jeune » pour leur permettre d’effectuer à distance les différentes opérations financières (le paiement des frais d’inscription, le paiement des frais d’hébergement dans les foyers et le remboursement des mandats de bourse et les crédits universitaires).

En effet, jusqu’à la fin du mois de septembre 2021, environ 216000 étudiants se sont inscrits à leurs établissements universitaires moyennant la carte prépayée « e-Dinar Jeune », soit prés de 86% du nombre total des étudiants.

La contribution à la réussite de la rentrée scolaire 2021-2022 à travers la reprise de la coopération avec le Ministère de l’Education afin de permettre aux élèves des écoles primaires, collèges et lycées de s’inscrire à distance en utilisant les cartes de paiement électronique de la Poste Tunisienne (Carte visa électron, e-Dinar Smart, e-Dinar Corporate, Carte sociale, etc.).

Dans ce même cadre, la Poste Tunisienne a mis à la disposition des élèves et des parents qui ne disposent pas des moyens de paiement électronique, de Wallets digitaux disponibles dans tous les Bureaux de Poste pour effectuer l’inscription scolaire.

L’équipement de 147 bureaux de poste répartis sur tout le territoire du pays (126 bureaux de poste dans la région du Grand Tunis et 21 bureaux dans les autres gouvernorats) d’une application informatique permettant aux élèves et étudiants d’acquérir, d’une manière facile, les abonnements de transport scolaires et universitaires de la « TRANSTU » pour l’année scolaire 2021-2022. De même le site Web ichtirak.poste.tn permet aux élèves et étudiants d’acquérir à distance via Internet leurs abonnements.

La signature de deux conventions de partenariats stratégiques avec Tunisair et la Compagnie Tunisienne de Navigation « CTN » afin de mettre la plateforme de paiement à distance de la Poste Tunisienne « MasterCard Payment Getway Services : MPGS » à la disposition de ces deux compagnies pour leur permettre d’accepter les paiements des billets moyennant les cartes de paiement électronique nationales et internationales via les sites de vente en ligne des deux compagnies et à travers les agences de voyage accréditées.

Il est à signaler que la plateforme « MPGS » de la Poste Tunisienne est l’unique plateforme, opérationnelle, en Tunisie, qui accepte les moyens de paiement nationaux et internationaux selon les nouvelles normes et standards de sécurité internationaux et ceux exigés par les compagnies aériennes et maritimes.

La contribution de 25% à l’Epargne Nationale globale. Le service de l’épargne postale à continuer son évolution pour atteindre plus de 4 millions d’épargnants jusqu’à la fin du mois de septembre 2021.

Le Renouvellement et le développement du programme d’émission de timbres-poste pour l’année 2021 pour renforcer le rayonnement du timbre- poste tunisien en émettant, pour la première fois en Tunisie, un timbre poste basé sur la technologieQR Code. Cette émission coïncide avec la célébration de la Journée Mondiale de la Poste, le 09 octobre 2021, sous le thème « Digitalisation du timbre-poste tunisien ».

L’introduction de la technologie QR Code permet d’ajouter des informations supplémentaires relatives au thème du timbre-poste en obtenant un contenu digital par le Scan du QR code: sujet, date d’émission, quantité, techniques d’impression, produits philatéliques réalisés, adresse du magasin virtuel de timbres-poste, etc.

L’utilisation de cette technologie en matière des émissions des timbres-poste s’inscrit dans le cadre de la stratégie de la digitalisation de l’activité philatélique tunisienne qui a connu l’adoption de la Technologie de Réalité Augmentée pour des émissions philatéliques permettant de fournir un contenu numérique pour les utilisateurs de smartphones par le développement d’une nouvelle application “Tunisia Stamps” téléchargeable sur Play store et App store.

Le développement et le renouvèlement de la plate-forme « Digifacteur » afin de permettre aux clients du service « envois en contre remboursement » de payer les frais de livraison des envois moyennant la technologie « QR Code », l’optimisation des tournées de livraison des envois postaux en s’appuyant sur la technologie de géolocalisation et informer le destinataire de l’arrivée de son envoi par « sms ».

Il est à signaler que la solution « Digifacteur » a été lancée afin d’améliorer la qualité des services postaux et la digitalisation du processus de la distribution à travers l’intégration de la signature électronique, le suivi en temps réel des envois et la minimisation de l’utilisation des supports papiers.

L’adhésion à la nouvelle application digitale de l’Union Postale Universelle « EAD » pour la déclaration douanière préalable des envois destinés à l’étranger afin de faciliter et d’accélérer les procédures douanières des envois postaux à l’échelle international, ainsi que la réduction des délais de traitement de ces envois par un échange d’information préalable sur leur contenu.

La nouvelle application digitale « EAD » permet aussi l’échange préalable de données relatives aux envois postaux en respectant la qualité et les standards de l’Union Postale Universelle et de l’Organisation Mondiale des Douanes « OMD ».

Les clients peuvent télécharger l’application « EAD » d’une manière facile à travers les sites de téléchargement Play store, App store et Google play.

