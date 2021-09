Journée Tunisie Digitale à Expo-2020 Dubaï : appel à participation pour les startups et PME 

Partagez 0 Partages

Dans le cadre des préparatifs de la participation de la Tunisie à l’Exposition universelle Expo 2020 Dubaï, EAU, un rendez-vous incontournable pour les acteurs mondiaux des technologies et de l’innovation, attirant près de 25 millions de visiteurs et plus de 150 pays et formant une plateforme où les entrepreneurs et investisseurs du monde entier se réunissent pour définir les technologies, produits et services qui aideront à répondre aux besoins les plus critiques, le Ministère des technologies de la communication se propose d’organiser la « Journée Tunisie Digitale » qui se tiendra le 01 décembre 2021 à Dubaï.

Le MTC lance le présent appel à participation pour le choix de cinq start-ups et cinq PME tunisiennes qui participeront à cette journée et dont les produits / solutions seront intégrés dans l’exposition tournante au pavillon national à Dubaï Expo-2020 qui se déroulera sur 6 mois du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022, sous le thème « Connecter les esprits, créer l’avenir ».

Les candidats doivent avoir :

1. Développé un PoC ou une solution finalisée,

2. Décroché des premiers contrats, des premiers clients et ayant une traction démontrée, ou bénéficié de levées de fond ou de financement pour le projet,

3. Des partenaires stratégiques privés et/ou publics.

Les Startups et PME sont invitées à soumettre des projets innovants et exploitables répondant aux critères suivants :

Pertinence et originalité de l’idée du projet : projet innovant promouvant la destination Tunisie dans divers secteurs (technologies innovantes, tourisme, éducation ludique, agri-tech, e-santé, robotique, IoT, IA, VR, AR, gaming…) garantissant l’attractivité et l’interactivité avec les visiteurs de l’Expo, créativité dans l’implantation de la solution, impact réel, utilité,

Efficacité et efficience : faisabilité technique du produit : produit mature exploitable sous forme de solution digitale, application, vidéo HD, expérience immersive… en langue Anglaise (Arabe souhaité),

Format : les projets doivent être présentés sous un format adapté aux équipements mis à disposition au pavillon Tunisie dont : P2.5 indoor LED screens (9m/3m et 7m/2,5), Hologram mirror, Interactive mirror with IPad, Curved LED screen (4m/2,5m), Oculus Rift VR.

Les entreprises candidates sélectionnées ambassadrices de l’innovation et des technologies tunisiennes bénéficieront de:

L’intégration de leur produit / solution dans l’exposition tournante au pavillon national à Dubaï Expo-2020,

La contribution à la prise en charge des frais de participation (transport, hébergement)

L’insertion de leurs logos sur les différents supports de l’évènement,

La visibilité sur les différents médias et réseaux sociaux de l’évènement,

Le networking avec les entrepreneurs, accélérateurs, fonds de soutiens, B2B…

Les startups et PME sont invitées à déposer leurs dossiers de candidature :formulaire d’inscription dument rempli, (cliquez ici pour le formulaire d’inscription), le présent appel à participation (cliquer ici pour l’appel à participation) lien à une vidéo promotionnelle du projet sur YouTube (max 2 minutes) à l’adresse électronique suivante : DubaiExpo@tunisia.gov.tn et ce avant le 10 octobre 2021 date limite de réception des demandes.

Communiqué