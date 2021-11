Kaspersky acquiert Brain4Net pour doter sa plateforme XDR d’un modèle SASE orchestré

Partagez 0 Partages

Kaspersky, société internationale de cybersécurité et leader de la protection des terminaux, a acquis Brain4Net. Cette entreprise émergente développe des solutions et des services pour aider les sociétés et les fournisseurs de services à adapter les technologies modernes, comme le SD-WAN (réseau étendu à définition logicielle) et la virtualisation des fonctions réseau (NFV), à l’infrastructure réseau existante. En rejoignant Kaspersky, l’équipe de Brain4Net contribuera à la mise en place d’une stratégie de sécurité réseau convaincante ainsi que d’un modèle SASE (Secure Access Service Edge) et d’une offre XDR évoluée.

Selon IDC, les dépenses mondiales liées au cloud dans son ensemble devraient atteindre 1 300 milliards de dollars d’ici 2025. La pandémie et son impact sur les télétravailleurs ont accéléré cette tendance et, dans ce contexte, il devient difficile pour les organisations de gérer et de protéger leurs infrastructures distribuées contre les menaces avancées. Le SD-WAN permet aux équipes de relever ce défi grâce à une gestion efficace et à une utilisation simplifiée des fonctions de sécurité pour la protection de l’ensemble de l’infrastructure.

Aller de l’avant avec une offre SASE (Secure Access Service Edge)

En raison de la généralisation du télétravail, conjuguée aux importants volumes de données et de trafic acheminés entre les services de cloud public, les succursales et les centres de données, les utilisateurs doivent impérativement bénéficier d’un accès immédiat, stable et sécurisé quel que soit leur emplacement. Ce constat a donné naissance à un nouveau concept de sécurité réseau, baptisé par Gartner Secure Access Service Edge ou SASE, qui associe sécurité et connectivité en fonction des besoins.

Grâce à l’acquisition de Brain4Net, Kaspersky entend proposer au marché une toute nouvelle offre SASE sous la forme d’une plateforme unifiée, regroupant les meilleures solutions et technologies de sécurité de Kaspersky avec les capacités et l’expertise de Brain4Net en matière d’orchestration et de contrôle des réseaux. Cette démarche stratégique permettra à Kaspersky d’offrir aussi bien des services de sécurité que de connectivité à ses entreprises clientes.

En particulier, la future offre SASE de Kaspersky intégrera à terme CASB (Cloud Access Security Broker), passerelle web sécurisée (PWS) cloud, plateforme de protection des charges de travail cloud (CWPP), gestion de la posture de sécurité du cloud (CSPM), accès réseau Zero Trust (ZTNA) et d’autres services.

Évolution du modèle XDR avancé de Kaspersky

Les solutions de sécurité existantes n’offrent pas nécessairement une approche globale de la détection et du traitement des menaces avancées. L’intégration de contrôles réseau tiers dans les solutions de classe XDR (Extended Detection and Response, détection et réponse étendue) des fournisseurs de solutions de sécurité des terminaux n’est pas suffisante pour obtenir une visibilité et des capacités d’investigation adéquates sur les incidents qui surviennent dans les environnements d’entreprise.

Cette acquisition permettra également à Kaspersky de faire évoluer ses solutions existantes vers la détection et la réponse étendue à grande échelle . Dans ce domaine, le modèle SASE présente des avantages évidents, notamment la possibilité de collecter des données télémétriques sur le trafic réseau, d’arrêter une attaque à n’importe quel endroit de la périphérie et du réseau, et de simplifier l’orchestration et la gestion grâce à un point de contrôle unique.

La nouvelle offre XDR, basée sur une solution EDR native cloud, fournira une visibilité et des fonctionnalités avancées pour la détection basée sur IA et la logique de réponse automatique sur tous les terminaux et le réseau. En particulier, la solution XDR Kaspersky apportera un large éventail de scénarios de réponse automatisée aux incidents (blocage de l’exécution d’un fichier sur un terminal, de certains segments du réseau ou de l’infrastructure interne pour certains utilisateurs ou types d’utilisateurs) ainsi que des outils de segmentation du réseau.

En outre, elle sera basée sur une architecture de serveur unifié et permettra une gestion centralisée à partir d’une console web unique. Les clients seront en mesure de contrôler et de protéger de manière fiable tous les points d’entrée courants des menaces potentielles : réseau, trafic web, courrier électronique, postes de travail, serveurs et machines virtuelles. Ensemble, la plateforme XDR et SASE permettront aux entreprises de mettre en œuvre une stratégie Zero Trust. Outre les fonctions intégrées de détection et d’analyse technologiques avancées, la plateforme bénéficiera de renseignements de premier plan sur les menaces, constamment mis à jour et validés par les principaux experts de Kaspersky.

Un seul écosystème pour la sécurité des entreprises

Tous ces composants feront partie intégrante de l’écosystème unique qui correspond à la vision de Kaspersky pour l’avenir de la cybersécurité des entreprises. L’élément central de cet écosystème est Kaspersky Open Single Management Platform. Sur la base d’une architecture agnostique en termes de modèle de déploiement, il s’agira d’une plateforme technologique unique, native cloud, pour créer la solution XDR de Kaspersky. De cette manière, la plateforme peut être utilisée au sein d’un cloud public, d’un cloud privé ou même sur site.

Communiqué