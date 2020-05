Kaspersky lance un accélérateur en ligne de startups pour sauver le tourisme

Partagez 8 Partages

Pionnier de la cybersécurité de renommée mondiale, Eugène Kaspersky est également un voyageur passionné et un adepte du tourisme d’aventure. S’il voyage partout dans le monde, il aime par-dessus tout explorer sa Russie natale et en découvrir les joyaux cachés. Pour partager sa passion et soutenir les start-ups et le secteur du tourisme, Eugene Kaspersky lance l’accélérateur en ligne « Kaspersky Exploring Russia ».

La pandémie de COVID-19 a particulièrement frappé l’industrie du tourisme, privant les entreprises du secteur de tout soutien de la part des grands acteurs et de fait, d’une possibilité de promouvoir leurs nouveaux projets. L’accélérateur « Kaspersky Exploring Russia » a pour but de rassembler les projets de tourisme en Russie les plus prometteurs, puis d’aider leurs créateurs à donner vie à leurs idées. Ce sont de tels projets qui ont donné à Eugène Kaspersky le goût des voyages et il souhaite aujourd’hui pouvoir à son tour contribuer au développement du secteur touristique.

« La pandémie COVID-19 est une expérience tragique pour le monde entier. Mais elle a aussi révélé un prodigieux esprit d’unité et d’entraide. En attendant de laisser cette période derrière nous, Kaspersky poursuit bien évidemment sa mission principale qui est de maintenir la sécurité dans le cyberespace, mais nous souhaitons également aider les entreprises qui souffrent le plus, » indique Eugène Kaspersky. « Et nous allons le faire en leur donnant les moyens de réaliser leurs projets et si possible tirer les leçons de cette période de crise pour réfléchir à de nouvelles approches. La pandémie va évidemment transformer l’industrie du tourisme, mais cela ne veut pas dire que personne n’aura plus envie de voyager une fois les choses revenues à la normale. Il est donc important que les entreprises touristiques anticipent. L’équipe dédiée de « Kaspersky Exploring Russia », dont je fais moi-même partie, aidera les entrepreneurs en mettant nos outils médiatiques et marketing à leur disposition. L’accélérateur aidera également à attirer les investisseurs puisque les entrepreneurs participants auront la possibilité de présenter leur projet devant les entreprises, personnalités d’affaires et fonds d’investissements intéressés par le programme ».

Pour participer au programme Kaspersky Exploring Russia, il suffit d’avoir un projet lié au tourisme en Russie. Les participants n’ont pas besoin d’avoir une entreprise pleinement opérationnelle, et leur projet peut n’être encore qu’à l’état d’idée dans l’esprit de ses créateurs. Il n’y a pas non plus de restrictions géographiques puisque les participants peuvent venir de n’importe quel pays.

Les participants seront répartis en quatre catégories :

Projets technologiques (start-ups) dans le domaine du Travel Tech

Projets qui rendent le tourisme extrême et de loisirs plus accessible, et qui vulgarisent et créent des infrastructures pour celui-ci (Infrastructure Track)

Projets d’entreprises socialement significatifs dans les domaines du voyage et du tourisme (Social Tech)

Projets d’entreprises ayant un impact positif sur le développement durable (Sustainability)

Le jury, composé d’Eugène lui-même, de représentants de Kaspersky et d’experts du tourisme, sélectionnera une liste restreinte des projets les plus prometteurs. Les finalistes auront l’occasion d’approfondir leurs connaissances grâce à une série d’ateliers et de conférences en ligne. Des experts partageront leurs expériences et expliqueront comment créer une entreprise prospère. Les finalistes bénéficieront d’un parcours d’apprentissage complet, depuis l’élaboration d’un plan financier à l’application d’une stratégie de marketing. Au cours du programme, les finalistes ne se contenteront pas de concourir pour les prix, mais s’efforceront également de convaincre des investisseurs puisque même les conférenciers pourraient s’intéresser aux projets et décider de les soutenir. En outre, le programme servira de plateforme de promotion pour les jeunes entrepreneurs afin qu’ils puissent entrer en contact avec les personnes clés.

Les gagnants seront annoncés et récompensés par Eugène Kaspersky. Le lauréat recevra une bourse d’éducation en ligne en rapport direct avec son projet. Le deuxième prix bénéficiera d’un soutien en matière de relations publiques et de marketing et le troisième obtiendra des abonnements à des logiciels adaptés à ses besoins commerciaux.

Pendant toute la durée du programme, les idées les plus inspirantes seront mises en valeur sur les médias sociaux d’Eugene Kaspersky et d’influenceurs du tourisme. Ils bénéficieront également d’opportunités de relations publiques dans les médias liés au tourisme.

Eugene Kaspersky espère que cette initiative aidera les entrepreneurs talentueux à acquérir de nouvelles connaissances et compétences. Il souhaite qu’elle les aide à trouver des investisseurs pour que leurs projets deviennent réalité, et qu’elle stimule ainsi l’industrie du tourisme. En outre, il espère que la Russie se révélera sous un nouveau jour, tant pour les voyageurs nationaux qu’internationaux.

Communiqué