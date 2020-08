Kaspersky lance une nouvelle offre de formation adaptative

Partagez 0 Partages

Kaspersky dévoile Kaspersky Adaptive Online Training, sa nouvelle formation en ligne développée en partenariat avec Area9 Lyceum, leader des systèmes d’apprentissage adaptatifs. La solution propose un programme de sensibilisation à la sécurité adapté aux besoins de chaque utilisateur, comme le ferait un professeur particulier. Le contenu de cette nouvelle offre entreprise est basé sur l’expertise historique de Kaspersky en matière de cybersécurité.

Plus de 80 % de l’ensemble des cyber-incidents sont dus à des erreurs humaines[1], et les entreprises investissent des millions pour se remettre de ces incidents (ou perdent des millions lors de tels incidents). Les salariés sont la première porte d’entrée pour les attaquants, mais un personnel formé, bien informé, conscient des risques et capable de respecter des normes de cyber hygiène strictes peut également devenir la première ligne de défense de l’entreprise. Ainsi, une formation de sensibilisation à la sécurité informatique est essentielle pour présenter les bases de la cybersécurité aux employés et leur donner les informations dont ils ont besoin pour travailler de façon sûre. Toutefois, de nombreuses organisations constatent que les formations ne produisent pas toujours l’effet escompté.

En effet, des erreurs peuvent subsister à la suite de ces formations, principalement parce que les gens ont tendance à oublier rapidement ce qu’ils ont appris. A titre d’exemple, au lendemain d’une conférence d’une heure, les participants ont déjà oublié 50 à 80 % des informations qui leur ont été communiquées, et après 30 jours, ils ne se souviennent plus que de 2 à 3 % de l’ensemble de la conférence. Cependant, les employés trouvent que répéter ce qu’ils savent déjà est ennuyeux et agaçant. C’est donc pour aider les entreprises à fournir à leurs collaborateurs les connaissances dont ils ont réellement besoin que Kaspersky, en partenariat avec Area9 Lyceum, lance sa nouvelle offre de formation adaptative en ligne.

La plateforme établit un parcours d’apprentissage spécifique pour chaque utilisateur. Pour cela, les algorithmes intelligents d’Area9 Lyceum mélangent questions et contenus, évaluant à la fois les connaissances du sujet et le niveau de confiance que celui-ci a dans ses réponses. Les algorithmes optimisent ainsi les étapes vers la maîtrise, en évitant le contenu que l’employé connaît déjà et en l’aidant à maîtriser des concepts qui lui sont moins familiers. Ainsi, un employé disposant déjà de bonnes connaissances du sujet peut passer moins de 10 minutes pour apprendre uniquement ce qui lui manque, alors que d’autres peuvent avoir besoin d’une demi-heure pour compléter un module entier. Une adaptabilité qui permet de consacrer plus de temps aux apprentissages qui sont les plus difficiles pour le collaborateur.

Le contenu de l’apprentissage couvre la sécurisation des mots de passe, la sécurité du courrier électronique, la navigation sur le web, les réseaux sociaux et les messageries instantanées, la sécurité des terminaux, les appareils mobiles et le RGPD. Cet ensemble de compétences garantit que les employés peuvent travailler sur des ressources informatiques en réduisant les risques en matière de cybersécurité. Tous les cours et tests sont basés sur des situations de la vie réelle et sur des exemples d’attaques ayant véritablement eu lieu.

La gestion de Kaspersky Adaptive Online Training est simple. L’administrateur n’a besoin que de sélectionner les modules que les utilisateurs doivent suivre, et la solution envoie aux personnes concernées le lien vers les leçons requises. La solution fournit également des statistiques détaillées sur les performances des employés et leur niveau de confiance dans leurs connaissances.

« En matière de formation, la tâche la plus difficile consiste à enseigner de nouvelles compétences aux employés qui font des erreurs alors qu’ils sont certains d’agir correctement. C’est ce qu’on appelle « l’incompétence inconsciente ». La méthode d’apprentissage adaptative permet aux entreprises d’identifier ces zones d’ombre parmi leur personnel et de consacrer plus d’efforts à combler leurs lacunes, sans que les autres collaborateurs n’aient à revoir des compétences déjà maîtrisées. Selon l’estimation d’Area9 Lyceum, l’utilisation de parcours d’apprentissage individualisés permet aux entreprises d’économiser jusqu’à 50 % du temps total consacré à la formation », commente Pascal Naudin, Head of B2B Sales chez Kaspersky North, West & Central Africa.

Kaspersky Adaptive Online Training repose sur le cloud et est disponible en français, anglais, allemand, espagnol, italien, arabe et russe.

