Kaspersky – Menaces mobiles (2020) : le Maroc et l’Algérie dans le top 5 des pays recensant le plus grand nombre de victimes

Partagez 4 Partages

L’ensemble des appareils mobiles sont vulnérables à différentes menaces. Ces menaces ne cessent de croître et ont représenté en 2020 un risque majeur pour les utilisateurs. C’est la conclusion du rapport annuel de Kaspersky sur l’état des menaces mobiles dans le monde.

En 2020, dans le monde, les produits et technologies mobiles de Kaspersky ont détecté plus de 5,68 millions de programmes d’installation malveillants, plus de 156 000 nouveaux chevaux de Troie bancaires mobiles et plus de 20 000 nouveaux chevaux de Troie rançongiciels mobiles.

En plein contexte de pandémie mondiale, l’année 2020 a offert aux attaquants peu scrupuleux une thématique de choix à exploiter. En effet, plus les utilisateurs s’intéressent à un sujet, plus les tentatives d’arnaques et d’attaques se multiplient autour de ce sujet. Les attaquants étant particulièrement attentifs à l’actualité pour pouvoir tendre des pièges et dérober l’argent des victimes ou infecter des appareils. La Covid-19 a ainsi été le thème le plus exploité par les attaquants en 2020, à travers le monde. Il est intéressant de constater que les attaques ont été en baisse pendant la première partie de l’année 2020, les attaquants eux-mêmes ayant été préoccupés par d’autres sujets, mais elles ont connu un vrai pic sur la deuxième moitié de l’année, alors que la pandémie connaissait une sorte d’accalmie et variait en fonction des pays. La détection d’adwares est quant à elle, restée relativement stable, à un haut niveau d’infection.

Le Maroc et l’Algérie dans le top 5 des pays les plus affectés par des menaces mobiles, en nombre d’utilisateurs

Avec 31,29% d’utilisateurs concernés, l’Algérie est à la seconde place mondiale et le Maroc au quatrième rang (22,67 %). L’Iran est en tête du classement (67,78 %), le Bangladesh troisième (26,18 %) et le Nigéria cinquième (22 %).

En ce qui concerne les chevaux de Troie bancaires sur mobile en revanche, le classement est bien différent, tout comme les parts d’utilisateurs concernés. Le Japon est à la première place (2,83 %), suivi par Taiwan (0,87 %), l’Espagne (0,77 %), l’Italie (0,71 %) et la Turquie (0,60 %).

Enfin, en ce qui concerne les rançongiciels mobiles, le classement des pays en nombre d’utilisateurs concernés est le suivant :

Avec 2,25 % d’utilisateurs concernés, les États-Unis arrivent à la première place suivis de :

– Kazakhstan (0,77 %)

– Iran (0,35 %), de la

– Chine (0,21 %) et de

– Italie (0,14 %).

Une menace mobile réelle, mais une éducation de la population face à cette menace encore insuffisante

Selon une étude menée par Kaspersky et le Cabinet d’étude Immersion en 2020, seuls 8 % des utilisateurs mobiles marocain affirment avoir recours à une solution antivirus sur mobile. Pourtant, plus de 7 personne sur 1à indiquent protéger leur mobile contre une intrusion physique avec des techniques de reconnaissance faciale, de schémas de déverrouillage ou de code PIN par exemple. Cela montre notamment que la prise de conscience concernant « la menace en ligne » est moindre par rapport à « la menace physique » liée au vol de l’appareil par exemple.

Autre signe que la sensibilisation au rôle de la sécurité est encore insuffisante, trois internautes sur quatre déclarent utiliser le même mot de passe pour leurs différents logiciels et applications. Par ailleurs, 18 % des Marocains n’effectuent aucune mise à jour de leurs smartphones, quand 30 % indiquent ne pas savoir si ces mises à jour sont réalisées.

Retrouvez tous les détails du rapport sur la menace mobile en 2020 dans le monde sur securelist.

Communiqué