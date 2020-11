Kaspersky ouvre un nouveau Centre de Transparence en Amérique du Nord

Partagez 0 Partages

Parmi les engagements pris lors du lancement de son Initiative Globale de Transparence, Kaspersky annonce l’ouverture d’un nouveau Centre de Transparence, basé en Amérique du Nord, en partenariat avec CyberNB. Cette association canadienne (équivalent de l’ANSSI en France) coordonnant l’action des acteurs de cybersécurité sur ce territoire base son approche sur l’engagement et la collaboration avec un réseau d’acteurs nationaux (secteur privé, gouvernement, monde universitaire et académique, organismes de formation, etc) et internationaux.

Ce nouveau centre, localisé au Nouveau-Brunswick (Canada), sera opérationnel en 2021 et deviendra le cinquième Centre de Transparence de Kaspersky. Les partenaires de l’entreprise pourront y examiner son code source et en apprendre davantage sur les pratiques d’ingénierie et de traitement des données, ainsi que sur le portefeuille de produits de Kaspersky.

« Le travail de notre Initiative Globale de Transparence a été important en Amérique du Nord et nous accélérons maintenant notre action avec l’ouverture de ce nouveau Centre de Transparence, explique Rob Cataldo, Managing Directeur de Kaspersky pour l’Amérique du Nord. Le fait de disposer d’un emplacement physique dans notre région ouvrira de nouvelles opportunités à nos clients, partenaires et parties prenantes intéressées. Nous sommes également impatients de travailler avec CyberNB et de plaider pour de plus grandes normes de transparence dans le cadre de notre partenariat ».

« Nous sommes heureux que Kaspersky ait rejoint notre Réseau de Protection des Infrastructures Critiques (CIPnet) et nous nous réjouissons d’accueillir l’entreprise dans le Cyber Centre début 2021, commente Tyson Johnson, PDG de CyberNB. Kaspersky a démontré son engagement en faveur de la transparence et en a fait un élément clé de la confiance de ses clients. Kaspersky participera activement avec les autres membres du CIPnet aux projets R&D de CyberNB en matière ».

Communiqué