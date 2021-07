Kaspersky VPN Secure Connection intègre de nouvelles mises à jour

Partagez 0 Partages

Kaspersky a amélioré et étendu la liste des fonctionnalités disponibles de sa solution Kaspersky VPN Secure Connection. Cela inclue notamment la fonction Kill Switch, dont les utilisateurs d’iOS peuvent maintenant bénéficier, qui sécurise leur navigation en ligne et les protège des risques liés aux interruptions de connectivité. La liste des services de streaming disponibles s’est également allongée. Par ailleurs, l’éventail des zones géographiques via lesquelles les utilisateurs peuvent rediriger leur trafic s’élargit tout comme le nombre de serveurs.

Suite à la pandémie de COVID-19 en 2020, les gens passent plus de temps chez eux et se connectent plus souvent sur leurs appareils. Une étude DoubleVerify révèle un doublement mondial du temps moyen consacré quotidiennement à la consommation de contenu en ligne depuis le début de la pandémie, qui passe de trois heures 17 minutes à six heures 59 minutes. En outre, les services de streaming différencient de plus en plus leur contenu en fonction de l’emplacement géographique, ce qui signifie notamment que des informations importantes peuvent être inaccessibles aux utilisateurs de certaines régions. C’est pourquoi les services VPN[1] sont de plus en plus prisés.

Kill Switch, maintenant sur iOS

Kill Switch est une fonctionnalité de sécurité qui désactive automatiquement la connexion Internet de l’utilisateur en cas de désactivation de son VPN. Ainsi, la confidentialité numérique de l’utilisateur n’est pas compromise et ses données ne risquent pas d’être perdues. Grâce à cette option, les internautes n’ont plus à craindre que des tiers obtiennent des informations sur leurs activités en ligne.

Cette fonctionnalité est désormais disponible sur iOS et les données personnelles des clients sont dorénavant solidement protégées sur quatre plateformes : Mac, Windows, Android et iOS. Kill Switch est disponible pour les utilisateurs bénéficiant d’un abonnement premium.

Élargissement de la disponibilité mondiale et amélioration de la qualité de communication

Afin d’élargir la disponibilité du service aux utilisateurs du monde entier, Kaspersky étend constamment le nombre de pays pris en charge. Disponible sur tous les continents, à l’exception de l’Antarctique, Kaspersky VPN Secure Connection bénéficie à présent d’un réseau de plus de 2 000 serveurs dans plus de 53 régions. Dans le même temps, le réseau Kaspersky comprend au moins un serveur physique sur chaque site. Ainsi, l’entreprise peut améliorer la stabilité de la connectivité et fournir aux utilisateurs une connexion Internet rapide et de haute qualité.

En 2021, Kaspersky a ajouté 19 nouvelles régions à la liste des lieux disponibles. Actuellement, Kaspersky VPN Secure Connection peut se connecter via 53 endroits à travers le monde entier, et le groupe prévoit d’étendre cette couverture à plus de 70 sites cette année.

Ajout de nouveaux services de streaming disponibles et extension des pays pour Netflix

Les mises à jour clés comprennent également l’accès au contenu local. Afin d’élargir l’expérience de l’utilisateur et de lui permettre d’accéder à des informations importantes, Kaspersky VPN Secure Connection met à disposition le contenu des États-Unis sur des plateformes de streaming comme Hulu, Disney+ et Amazon Prime Video, tandis que le contenu du Royaume-Uni est disponible sur BBC iPlayer. Si le catalogue local n’est pas pris en charge dans une zone géographique donnée, l’utilisateur a accès au répertoire des États-Unis pour Netflix/Hulu/Amazon Prime/Disney+ et au répertoire du Royaume-Uni pour BBC iPlayer.

L’équipe Kaspersky a également étendu la couverture géographique de Netflix. Désormais, la plateforme de streaming est également disponible pour les utilisateurs en Allemagne et au Japon. Par conséquent, les clients peuvent regarder leurs films, émissions et programmes sportifs préférés en privé, en toute sécurité et sans limitation de débit.

« L’explosion de la collecte de données, en volume mais aussi du point de vue de sa variété et de sa rapidité, a suscité les inquiétudes des consommateurs en matière de sécurité et de confidentialité. Compte tenu de la croissance exponentielle des données personnelles stockées en ligne et du nombre de services qui tentent d’accéder aux informations personnelles, l’un des meilleurs moyens de les protéger et d’empêcher des tiers d’y accéder est d’utiliser un VPN lors de la navigation sur Internet. Pour renforcer le niveau de confidentialité des utilisateurs, Kaspersky améliore constamment tous ses produits, y compris Kaspersky VPN Secure Connection. La version mise à jour de cette solution permet aux utilisateurs de préserver la sécurité de leurs données personnelles sur toutes les plateformes lorsqu’ils utilisent des services et des sites dans le monde entier », commente Marina Titova, Head of Consumer Product Marketing, Kaspersky.

