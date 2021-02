Partagez 0 Partages

Le professeur Khaled Letaief rejoint la US National Academy of Engeneering a été élu à la US National Academy of Engeneering, a annoncé, mercredi, la Hong Kong University of Science and Technology (HKUST).

Attribuée aux ingénieurs en signe de reconnaissance de leurs contributions dans la recherche ou l’éducation dans le domaine de l’ingénierie, cette élection est une des plus prestigieuses distinctions professionnelles.

Khaled Letaief est professeur d’ingénierie à l’Université des sciences et technologies de Hong Kong (HKUST). Il est reconnu à l’échelle internationale pour ses travaux sur l’intelligence artificielle et l’Internet des objets. En 2020, il a, d’ailleurs, été classé parmi les trente chercheurs les plus influents dans ces domaines.

Il a, également, été distingué par le président de la République, Kaïs Saïed, en tant que meilleur chercheur tunisien à l’étranger.

NJ