Khalil Laabidi, nouveau PDG par intérim de Tunisie Telecom

Suite à la nomination de Mohamed Fadhel Kraiem en tant que ministre des TIC et de la Transition digitale, le Conseil d’Administration (CA) de Tunisie Telecom vient de nommer lundi 2 mars 2020, un administrateur délégué

(ou PDG par intérim) au groupe Tunisie Telecom.

Il s’agit de Khalil Laabidi, membre du Conseil d’Administration de TT et représentant le côté tunisien dans ce CA. M. Laabidi était le président de Tunisia Investment Auhtority et est Conseiller en investissement et en développement des affaires, et expert fiscal.

M. Laabidi va gérer les affaires courantes de TT jusqu’à la nomination d’un nouveau PDG par l’Etat tunisien et validé par le partenaire émirati de Tunisie Telecom.

W.N