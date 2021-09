La 4G Box Ooredoo au meilleur prix

Partagez 0 Partages

Ooredoo annonce la mise en commercialisation d’un nouveau pack 4G Box postpayé. Avec cette nouvelle offre, plus besoin d’une ligne fixe, bénéficiez d’une connexion internet Haut Débit, sans attente, disponible partout. Il suffit simplement de brancher la box à une prise d’alimentation et tout se connecte à Internet pour un partage immédiat.

Ce nouveau pack est proposé en édition limitée dans la limite du stock disponible. Le pack est commercialisé à 50 DT et offre deux mois de connexion à raison de 25Go par mois. Au-delà des deux mois inclus, vous recevrez une facture mensuelle à 22,500 DT seulement pour 25Go.

En cas d’épuisement du forfait internet, vous pouvez recharger votre ligne 4G Box et acheter un forfait supplémentaire parmi une panoplie riche allant de 220 Mo à 100 Go et ce pour bénéficier de la meilleure connexion jusqu’à la fin du mois. Le pack est soumis à un engagement de 12 mois.

A travers ce pack 4G Box, Ooredoo consolide son positionnement de leader et prouve sa capacité à proposer les meilleurs packs répondant aux attentes de ses abonnés.

Cette offre s’ajoute à un bouquet de packs en perpétuelle évolution et propose des volumes adaptés aux différents besoins de nos clients. Pour plus d’informations, visitez notre site web :

https://www.ooredoo.tn/particuliers/4G-Box-Postpayee-new ou la boutique Ooredoo la plus proche.

Communiqué