La 5G sera adoptée par un milliard d’utilisateurs en moins de 4 ans

La 5e génération des technologies mobiles, 5G, sera adoptée par un milliard d’utilisateurs en moins de quatre ans, selon les prévisions de Statista.

Dans sa toute dernière étude – A Mobile Connected World – la firme a indiqué que la 5G aurait le cycle de commercialisation le plus rapide sur le marché.

Une adoption rapide qui serait due principalement au prix relativement abordable, la facilité de déploiement de cette technologie et les avantages qu’elle apporterait.

Selon les estimations de Statista, la 5G atteindrait un milliard d’utilisateurs en trois ans et demi. La 4G et la 3G ont, elles, atteint la barre d’un milliard d’utilisateurs au bout de quatre et douze ans respectivement.

D’autres technologies ont dû attendre des dizaines d’années pour toucher ce même nombre d’utilisateurs : 74 ans pour les cartes de crédit, 41 pour les cartes de débit.

Ça a pris 19 ans pour les services de banque en ligne et 16 ans pour Paypal pour atteindre un milliard d’utilisateurs, selon la même source.

