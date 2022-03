La bande 6 GHz devrait-elle être partagée entre le Wi-Fi et la 5G ?

Partagez 27 Partages

Les bandes 5 GHz et 2.4 GHz n’étant plus suffisantes pour supporter la densité des appareils connectés aux réseaux Wi-Fi, le passage par une autre bande de fréquence est devenue une nécessité pour améliorer la qualité de service. Les interférences sur la 2.4 GHz – bande historique – sont, en effet, contraignantes car celle-ci est aussi utilisée pour le Bluetooth et les micro-ondes. La 5 GHz est, elle, moins congestionnée mais traverse difficilement les obstacles, les murs notamment.

L’utilisation grimpante du Wi-Fi a poussé donc la ‘WiFi Alliance’ à travailler à l’utilisation de la bande 6 GHz, de par l’impact économique important du haut débit fixe dans certains pays. Sauf que celle-ci est aussi candidate pour la 5G. Une éventuelle cohabitation de ces deux technologies sur cette bande demeure objet de doutes. Certains gouvernements ont déjà autorisé l’utilisation de certaines fréquences de cette bande sans licence, ce qui a provoqué une grande polémique.

La Tunisie ne s’est toujours pas prononcée sur la question. C’est ce que nous a confiés la directrice de l’Agence nationale des fréquences (ANF), Olfa Jemmali, en marge du Mobile World Congress qui s’est tenu à Barcelone du 28 février au 3 mars 2022. Dans une déclaration accordée à DigiClub – powered by Huawei, Quantylix et Bac Teksys –, elle a expliqué que la Tunisie préférait temporiser en attendant la décision finale de la Conférence internationale des radiocommunications sur le sujet soulignant que l’ANF suit de près les études sur le partage entre les faisceaux hertziens et les réseaux mobiles.

La bande de fréquence 6 GHz – actuellement utilisée pour les faisceaux hertziens et les liaisons satellites – permettrait d’avoir un débit sur Wi-Fi plus important et une latence réduite, mais au prix d’une portée significativement plus courte. Plusieurs études sont, par ailleurs, en cours pour identifier les moyens de libérer une partie de cette bande pour la 5G – en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient – tout en protégeant les faisceaux hertziens et satellites.

Interrogée sur les bandes qui seront utilisées pour la 5G en Tunisie, Olfa Jemmali a rappelé qu’en premier temps, la priorité serait aux bandes 3.5 Ghz et 700 MHz. Elle a noté, dans ce sens, qu’une fois la couverture 5G arrive à maturité, il serait alors possible de lancer la 5G sur les bandes millimétriques telles que la 26 GHz. Celle-ci fournit les débits les plus élevés indispensables pour les applications enhanced Mobile Broadband (eMBB) extrêmement gourmandes en termes de bande passante.

L’Agence nationale des fréquences a, rappelons-le, lancé en août 2020 une consultation nationale sur les bandes à utiliser pour la 5G. Une synthèse de cette consultation est disponible ici.

Nadya Jennene