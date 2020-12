La Banque centrale de Tunisie victime d’usurpation d’identité sur Facebook

La Banque Centrale de Tunisie (BCT) met en garde les internautes contre toutes les tentatives de piratage par mode d’hameçonnage via une page Facebook qui exploite l’image de la BCT en se faisant passer pour sa page officielle et ce, afin d’escroquer les clients du secteur bancaire en usurpant leurs identités et leurs données personnelles.

A cet effet, la BCT tient à rappeler au grand public qu’elle ne possède aucune page officielle sur les réseaux sociaux. Aussi, tient-elle à l’informer qu’elle n’a jamais publié un lien hypertexte relatif à la protection des internautes et visant la sécurisation de leurs cartes bancaires. A ce titre, le site web de la BCT (www.bct.gov.tn) demeure l’unique moyen de communication utilisé pour publier les communiqués destinés au grand public.

La BCT invite toute personne ayant divulgué à ces sites web malveillants les données relatives à sa carte de paiement d’informer immédiatement sa banque ainsi que le centre d’appel de la Société Monétique Tunisie au 71.155.840 et ce, pour prendre les mesures nécessaires.

La BCT réitère son appel aux internautes quant à l’augmentation du niveau de vigilance afin d’éviter tout risque de piratage de leurs données personnelles.

La BCT informe le grand public, enfin, qu’elle portera plainte à la suite de l’usurpation de son identité dans un but d’escroquerie.