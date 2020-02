La banque UBCI lance son offre pour les Startups

Partagez 4 Partages



L’UBCI a participé en tant que Sponsor Gold au Salon de l’entrepreneuriat Riyeda qui s’est tenu à Tunis les 12 et 13 février derniers. La banque a profité de cet événement pour annoncer le lancement de sa nouvelle offre Start-Up dédiée aux entreprises agissant dans le cadre d’une activité innovante avec un potentiel de développement avéré et ayant obtenue le Label Startup.

Cette offre a été conçue spécifiquement pour ce vivier d’entreprises innovantes, en prenant largement en compte la nature de leurs métiers, pour leur faciliter leurs transactions financières au quotidien, en Tunisie et à l’étranger. Elle se compose d’un compte en devises, d’une carte Visa Platinum international et d’une carte technologique dont le plafond peut atteindre 100 000 dinars par année civile et permet les achats en ligne à l’international.

L’UBCI est fortement impliquée dans la promotion de l’économie sociale et solidaire à travers ses nombreuses initiatives dont sa collaboration avec l’incubateur Lab’ess. Habiba Hadhri, DGA de la banque, affirme que celle-ci entend ainsi renforcer son positionnement de partenaire des entrepreneurs tunisiens qui favorisent une approche d’intérêt général plutôt qu’une logique purement financière.

Cet accompagnement répond à une stratégie RSE de plus en plus affirmée par la banque qui poursuit ainsi résolument sa mission sociétale.

D’après communiqué