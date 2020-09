La Bourse de Tunis prépare avec l’appui de la GiZ une bourse digitale pour les startups

Partagez 39 Partages

Le directeur Transformation digitale à l’agence de coopération internationale allemande (GIZ), Norman Schräpel, a été l’invité du 119e épisode de Startup Story. Il est, entre autres, revenu sur les programmes mis en place par la coopération tuniso-allemande pour soutenir les startups et l’écosystème IT en Tunisie.

Evoquant la pandémie Covid-19 et l’affaissement économique inhérent à cette crise sanitaire mondiale, il a affirmé que la digitalisation s’était présentée comme une opportunité dans ce contexte très particulier.

“D’ailleurs nous avons adapté notre programme de transformation digitale ici en Tunisie (en fonction de cette crise)”, a-t-il indiqué.

“En mars quand la crise a éclaté et en dépit du flou, nous avons constaté qu’il y avait une grande énergie du côté des startups. Une énergie sur laquelle il fallait capitaliser. Nous avons, dans ce sens, soutenu plusieurs initiatives, compétitions et challenges, notamment le Health Tech Challenge. Nous avons, également, appuyé un concours organisé par l’Insat ainsi que le Maghreb Bootcamp”, a-t-il indiqué.

Les technologies et solutions développées dans le cadre de ces initiatives visaient une réponse à la pandémie Covid-19.

“Le plus important pour nous était l’intégration des solutions. La production des visières par exemple est chose facile. Ce qui est plus difficile est de comprendre les standards. C’est quelque chose qui nécessite beaucoup de ressources et qui prend plus de temps”, a-t-il noté.

Interpellé sur les partenariats noués avec les acteurs tunisiens dans l’écosystème des startups, Norman Schräpel a évoqué l’étroite collaboration que la GIZ avait tissée avec l’association Tunisian Startups.

“Certes il y a une très forte concentration de startups sur le Grand Tunis, mais il y a, également, de l’activité dans les régions. C’est pourquoi nous avons mis en place plusieurs initiatives pour soutenir, entre autres, les co-working spaces actifs (en dehors de la capitale)”, a-t-il avancé soulignant que la GIZ restait ouverte aux propositions susceptibles d’améliorer les activités de ces espaces d’innovation, leurs programmes etc.

Au sujet des fonds disponibles pour les startups, il a indiqué que la GIZ travaillait beaucoup sur les mécanismes de financement dédiés à ces structures.

“Nous disposons actuellement de trois mécanismes dont un réseau de business angels dans la région du Maghreb. Son lancement est prévu pour le mois d’octobre. L’idée est d’impliquer la diaspora dans une approche de financement Love Money (financement par des proches, ndlr). Le deuxième mécanisme que nous comptons lancer en collaboration avec la Bourse de Tunis se présente sous la forme d’une bourse digitale dédiée aux startups. La troisième initiative a été élaborée avec Smart Capital, la CDC et Anava. L’idée est de faire bénéficier 80 startups d’un financement de plus de six millions de dinars”, a-t-il fait savoir.

L’épisode au complet est disponible sur SoundCloud.

Nadya Jennene