La CJD organise son 16e congrès avec le soutien de Tunisie Telecom

La Chambre des Jeunes Dirigeants (CJD) organise vendredi 27 mai à Tunis, son 16e congrès. Soutenu par Tunisie Telecom, ce congrès débattra de l’évolution des différents métiers en entreprise. Un sujet devenu épineux surtout avec l’avènement de l’intelligence artificielle et la décentralisation grâce à la technologie blockchain.

En marge de ce congrès sponsorisé par Tunisie Telecom, la CJD et la Konrad Adenauer Stiftung (KAS) organisent une conférence sous la thématique «Le futur du travail : une révolution silencieuse», le jour même, animée par Benjamin Chaminade.

A travers ses nombreuses recherches et observations, M. Chaminade donnera un aperçu des macro tendances culturelles et sociétales qui bouleversent la façon de penser et diriger l’entreprise.

