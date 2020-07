La CNSS, STB et SMT signent un partenariat pour la digitalisation du paiement des cotisations sociales

Partagez 10 Partages

La Société tunisienne de banque (STB), la Société monétique Tunisie (SMT) et la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) ont signé, mercredi 22 juillet, une convention de partenariat dans le cadre du projet de dématérialisation des paiements des cotisations CNSS.

En vertu de cet accord, la STB contribue à la mise en place d’une stratégie efficace de decashing par l’émission de 100 000 Wallets digitaux STB et 3500 cartes EMV STB en vue de permettre le règlement des cotisations sociales via les moyens de paiement : TPE, WEB, USSD et mobile.

D’après communiqué