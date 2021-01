La communication digitale, quelle évolution depuis l’arrivée du Smartphone ?

Partagez 0 Partages

Le fondateur de l’agence de consulting en communication “Better Ask Y, Yssem Saadi, a été l’invité du 126e épisode de DigiClub powered by Topnet. Il revient, dans cette interview, sur l’historique de la communication digitale en Tunisie et l’évolution les pratiques ont changé depuis la démocratisation du smartphone.

Pour ceux qui ne le connaissent pas, Yssem est l’un des pionniers du webmarketing en Tunisie. Il a cumulé une expérience de plus d’une quinzaine d’années dans ce domaine, ponctuée entre autre, par la période post-ADSL, les Blogspot,…

« J’ai créé une agence spécialisée en consulting en communication et webmarketing. Aujourd’hui, mon travail consiste d’une part à assister les annonceurs, autrement-dit les marques, et d’autre part de me positionner comme consultant ou accompagnateur pour les agences, pour ajouter de la valeur ajoutée à leur stratégie de communication. Concrètement, il s’agit de savoir donner les recommandations efficaces pour que les marques arrivent à toucher l’audience pour parler de leurs services ou produits. Pour cela, il existe plusieurs supports (TV, print, digital…) mais le but final, c’est d’établir une connexion entre la marque et le consommateur final », a déclaré, Yssem Saadi.

Le spécialiste de la communication a précisé, par ailleurs, que l’objectif ultime pour une marque serait que le consommateur achète son produit. Mais en communication, il n’y a pas que la vente puisque ce travail consiste également à relever le maximum d’informations pour préparer le terrain à la vente lorsqu’un produit sera mis sur le marché.

Selon-lui, en Tunisie, il existe des agences spécialisées uniquement dans le digital en Tunisie. « Malgré le fait que le digital prenne une très grande place dans les habitudes de consommation, beaucoup de marques dépendent de la communication non-digitale » a-t-il ajouté.

« En termes de coûts, à l’époque il était beaucoup plus rentable de communiquer sur le digital qu’à la télévision étant donné qu’il y’avait peu de matière. Seulement, avec l’évolution du digital et des plateformes (Instagram, Facebook , Tiktok) leur coûts est devenu beaucoup plus élevé qu’auparavant. Sauf que malheureusement, selon une idée reçue, le digital doit être moins cher que le Off-line. Cependant, il faut savoir utiliser ces deux canaux e communication d’une façon optimale en faisant des combinaisons,… » a avancé Yssem notant que les consommateurs évoluent tout de même dans un monde réel même en étant connectés tout le temps à cause des smartphones.

« Ce que je recommande, c’est de ne plus considérer les médias conventionnels comme des vecteurs de messages mais de se tourner aussi vers d’autres stratégies qui impliquent n’importe quoi : un écran, un abribus, des animaux… ». Concernant ce dernier point, Yssem a donné l’exemple d’une entreprise immobilière au Japon qui a créé des coquilles de Bernard L’Hermite (une sorte de crustacé en forme de crabe) étudiées et brandées du logo de la marque et qui les ont jetées un peu partout sur les rivages. En quelques jours, les animaux ont utilisé ces nouvelles coquilles et ont pu ainsi, faire de la publicité pour cette marque !

L’interview au complet est disponible sur SoundCloud.

Yosra Nouar