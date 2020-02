La compétition nationale de cybersécurité Hackfest 2020 dès le 4 avril à El Ghazala

Partagez 0 Partages



L’École Supérieure des Communication de Tunis organise les 4 et 5 avril à la Technophile El Ghazala la 5ème édition de la compétition nationale de cybersécurité Hackfest2020.

Ce Hackfest avec des challenges du type CTF (Capture The Flag) verra la participation de 15 équipes formés de 4 membres chacune et qui vont s’affronter pendant 18 heures à l’affile, ainsi qu’un nouveau challenge qui sera introduit : un IoT Hacking Challenge.

Pour plus de détails sur cette compétition, vous pouvez écouter l’intervention de Sarra Ben Brahim, étudiante au SupCom et responsable des relations Media de l’évènement Hackfest lors de son passage dans le 118ème épisode de DigiClub powered by Topnet.



W.N