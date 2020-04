La crise du Covid-19 va accélérer la digitalisation de certains secteurs (Deloitte)

Partagez 0 Partages

Le cabinet de conseil Deloitte présente chaque année une étude mettant en avant les prévisions annuelles sur l’évolution des secteurs des télécommunications, médias et technologie. Invité du 120e épisode de DigiClub powered by Topnet (enregistré mi-mars), Karim Koundi, Associé Deloitte Tunisie, a présenté les tendances et courbe d’évolution de ces secteurs sur l’année 2020. Il a également noté que la pandémie du nouveau coronavirus, Covid-19, aurait un impact positif sur le développement des solutions digitales permettant d’assurer la continuité des activités de certains secteurs, tels que la santé et l’éducation.

L’écosystème smartphone en pleine croissance

Le développement des accessoires, “wearables” et des applications mobiles dans le monde a donné naissance à tout un écosystème autour du smartphone. Ce marché présente, aujourd’hui, une courbe exponentielle. Selon Karim Koundi, ce marché connaîtra en 2020 une hausse de 30% dans ses revenus.

«La pub sur les applications mobiles représente 176 milliards de dollars de revenus pour ce marché. L’achat d’applications sur les stores arrive deuxième avec des revenus estimés à 118 milliards de dollars», a-t-il indiqué expliquant que l’écosystème smartphone fonctionne suivant le même modèle que le marché des rasoirs ou encore celui des imprimantes. «Les prix des smartphones sont en train de chuter, ceux des accessoires demeurent, cependant, élevés».

Karim Koundi a ajouté, dans ce même contexte, que le social gaming avait explosé. Les jeux sont, selon notre invité, les applications les plus utilisées sur les smartphones.

La TNT fait son retour

La télévision numérique terrestre (TNT) fera son grand retour en 2020. En termes de revenus, ce marché connaître une progression de 5% soit près de 200 milliards de dollars dont une majeure partie grâce à l’advertising. Pourtant, le nombre de consommateurs de la TNT, lui, connaîtra une chute de 5%.

«Au total, nous estimons que le nombre d’utilisateurs de la TNT en 2020 sera de 1,6 milliard de personnes soit 500 millions de foyers», a indiqué Karim Koundi.

L’intelligence artificielle sur du hardware

Le marché de l’intelligence artificielle (IA) observera tout au long de l’année 2020 une évolution rapide grâce au développement de cette technologie sur du hardware.

«Nous constatons un développement des puces qui embarquent des algorithmes d’intelligence artificielle. Ces petits bouts de hardware très puissants seront intégrés aux smartphones et d’autres devices», a affirmé Karim Koundi.

«Le marché va doubler de taille. Nous estimons que 1,5 milliards de puces IA seront vendues dans le monde pour un revenu de 2,6 milliards de dollars, sachant que 75% de ces puces seront embarquées sur des smartphones et le reste sur des assistants vocaux et des devices dédiés aux entreprises», a-t-il ajouté.

Les livres audio et les podcasts, une tendance en progression

Le podcasting est une tendance en plein essor. Ce marché connaîtra une augmentation de revenus de 30%, selon les prévisions de Deloitte.

«Les revenus de ce marché, qui inclut à la fois les podacsts et les livres en format audio, dépasseront les cinq milliards de dollars en 2020, soit +30%», a précisé Karim Koundi.

Les satellites à orbite basse pour une meilleure couverture internet

Le nombre de satellites à orbite basse va pratiquement tripler en 2020. Selon Deloitte, ces satellites qui utilisent de larges bandes pour, entre autres offrir un accès internet, passeront de 200 à 700 au terme de l’année en cours.

«Le coût de fabrication de ces satellites est relativement faible. En Afrique, ils pourraient représenter une alternative au déploiement de la fibre optique pour couvrir les zones rurales», a-t-il noté.

L’interview au complet est disponible sur SoundCloud.



L’épisode en entier est disponible sur ce lien.

Tous les podcasts de THD.tn sont disponibles sur son canal SoundCloud, Anghami, Spotify et iTunes.

Nadya Jennene